المعارضون للصفقة يعيشون بوهم خطير

شني ليتمان

الكثير من الأشخاص لديهم كما يبدو ما يقولونه مؤخرا حول صفقة التبادل المقترحة. حتى أن الممثلة حنه نحمياس، التي من أجل تسويق أغنيتها "قميص للعطلة الكبيرة"، التي يبدو أنها قصة احتجاج على الحرب، هي بالفعل قصة للامتثال والنزعة العسكرية الكلاسيكية الإسرائيلية، من أجل ذلك شاركت الشعب في رؤيته حول الصفقة المطروحة. يارون لندن أيضا قال في مقابلة مع "ملحق هآرتس" في 7/2 بأنه يعارض بالفعل صفقة المخطوفين مقابل إطلاق سراح سجناء، يبدو أنهما يمثلان توجها معينا.

المشكلة هي أنه تقريبا لا أحد يعرف تفاصيل هذه الصفقة، فقط ما كان بنيامين نتنياهو مستعدا لإطلاع الشعب عليه. وبين ما يقوله نتنياهو للجمهور وبين الحقيقة الفجوة كبيرة جدا كما هو معروف. في كل الحالات الحملة ضد إطلاق سراح المخطوفين والتضحية بمن بقوا على قيد الحياة على مذبح المفهوم الإسرائيلي الضبابي، "القضاء على حماس وردعها"، بدأت في الازدياد والتعزز، كما كتب الشاعر.

الادعاء الذي يتكرر يقول بأنه إذا قمنا بإطلاق سراح مقاتلي حماس فهذا سيكون له تأثيرات خطيرة في المستقبل. الأول هو أن إسرائيل ستفقد الردع. الثاني هو أنه سيتم إطلاق سراح خطيرين، الذين سيواصلون تخطيط وتنفيذ العمليات ضد إسرائيل. الثالث هو أن كل مواطن في إسرائيل سيكون مرشحا للاختطاف لأن الأعداء سيدركون أن هذا الأمر هو أمر مجد. مقابل بضع عشرات من الأشخاص الملموسين الذين لهم وجوه وأسماء نحن مستعدون للتضحية بعدد غير معروف من الإسرائيليين الذين سيدفعون حياتهم ثمنا لذلك في المستقبل. هذه هي المعادلة المقنعة التي يخلقها كما يبدو من يعارضون الصفقة، بدون أن يعرف أي أحد ما هو عدد السجناء الذين يدور الحديث عنهم.

هناك عدد من الأخطاء المنطقية والأخطاء الأخلاقية في هذه المعادلة. المشكلة الرئيسة هي أن الهجوم الأقسى الذي عرفته إسرائيل في حياتها حدث عندما كان كل هؤلاء الخطيرين، حسب المعارضين، يعيشون في أمان وراء القضبان. أي أن حماس لم تكن بحاجة اليهم من اجل تنفيذ المذبحة والاختطاف والأعمال الفظيعة التي حدثت في ذاك اليوم. يتبين أنه دائما سيكون لهؤلاء الخطيرين بدائل. اعتقلوا ألفا، أو عشرة آلاف، دائما سيكون غيرهم يفرحون باستبدالهم.

نفس طريقة الردع أيضا – اعتقال طويل، طوال الحياة، في السجن الإسرائيلي، لم يساعد حتى الآن. بالضبط مثلما عمليات القصف في غزة في كل العمليات السابقة لم تجلب الهدوء المأمول، هكذا أيضا إدخال جميع مقاتلي حماس إلى السجن لن يزيل التهديد.. لماذا؟ لأنه كما قلنا هنا في الشهر الأول حماس هي فكرة، فكرة تم غرسها في عقل كل طفل يشاهد والده وأمه يدفنون تحت أنقاض البيت الذي قصفه سلاح الجو. فكرة تم زرعها في عقل كل طفلة تعرف أنه لا يوجد لها مستقبل في مدينة تتدفق المجاري في شوارعها، وأن نصف المباني فيها مدمرة، ولا توجد فيها أي جامعة وأنها بالفعل مثل السجن الكبير. ماذا يوجد للغزيين كي يخسرونه عدا عن قيودهم؟.

المعارضون لإطلاق سراح السجناء مقابل إطلاق سراح المخطوفين يعيشون في وهم خطير، يفيد بأنه طالما أن إسرائيل تواصل قصف الفلسطينيين فإن أحداثا مثل أحداث 7 أكتوبر لن تتكرر. وهم ذاتي أو كذب متعمّد. لأن ما يقف وراء هذا القول، أن إسرائيل يجب عليها مواصلة القتال حتى القضاء على حماس، هو بالفعل دعوة للإبادة الجماعية. لن يكون بالإمكان تصفية كراهية سكان غزة لإسرائيل بالقوة، إلا إذا قامت إسرائيل بتصفية سكان غزة. أي حل يجب أن يكون بالتفاهمات، التسوية السياسية، وليس حلا بالعنف.

على المستوى الأخلاقي يجب على إسرائيل قبل أي شيء آخر إنقاذ مواطنيها الذين تم تركهم لمصيرهم، قبل توفير الأمن المستقبلي للمواطنين الذين يريدون السفر للتنزه في الخارج، خوفا من عمليات الاختطاف، أو توفير الأمن للرياضيين الذين سيحتاجون إلى ترتيبات أمنية كبيرة من أجل المشاركة في مباريات دولية، أو حتى توفير الأمن لممثلة إسرائيل في مسابقة "الأورفزيون". هذا يمكن أن يكون غير مريح بدرجة معينة، لكن 7 أكتوبر ليس بطانية تمزقت ويمكن ببساطة إعادة حياكتها وكأنه لم يحدث شيء. المطالبة بالأمن المطلق والفوري باسم الحياة الجيدة التي كانت لنا في السابق، التي في الحقيقة كانت تقوم على وهم ذاتي وخداع للنفس، هي طلب مدلل، منغلق وغير أخلاقي بشكل واضح، طالما أننا لم نقم بإعادة الرجال والنساء الذين يتحللون الآن في الأسر.

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