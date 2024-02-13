هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

مايكل يونغ* - (مالكوم-كير كارنيغي للشرق الأوسط) 2024/2/8





استطاعت إيران حشد شبكاتها في أرجاء المنطقة وإعادة التأكيد على مكانتها الإقليمية، لكن الأمور في لبنان أشد تعقيدًا.

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لا يكاد أحد يشك في أن إيران وحزب الله كانا مطلعَين على نية حماس شن هجمات على البلدات الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة، لكن من غير الواضح ما إذا كانا على علم بتوقيت وقوعها، أو ما إذا رحبا بذلك. في الواقع، نقلت وكالة رويترز عن مصادر ثلاثة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قال لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)، ما مفاده: "لم تعطونا أي تحذير بهجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل، لذلك لن نخوض الحرب نيابةً عنكم". لكن حماس نفت صحة هذا الخبر لاحقًا واعتبرت أن ما ورد في التقرير هو "محض كذب وافتراء".

لا تنطلي على الجميع رواية أن إيران فوجئت بالهجمات، ولا سيما أن لها مصلحة في تحييد نفسها عن عملية حماس، مفضلةً أن تتكبد مجموعة من الميليشيات العربية الموالية لطهران عبء الرد الإسرائيلي والغربي. مع ذلك، قد تضفي التطورات التي شهدتها الجبهة اللبنانية بعض الصدقية على التفسير القائل إن ما جرى يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) لم يكن عملية واضحة أطلقتها إيران بمنتهى البساطة. لقد استطاعت قوى ما يُعرف بمحور المقاومة الرد على مستويات عدة على الحرب في غزة وعلى دعم إدارة بايدن لإسرائيل، مظهرةً أن طهران طرف أساسي لا يمكن تجاوزه في الشرق الأوسط، إلا أن الأمور أكثر تعقيدا بالنسبة إلى حزب الله.

منذ بداية الحرب على غزة، كان رد حزب الله محكوما بضوابط. استطاع الحزب حتى اليوم تحقيق توازن دقيق من خلال الحفاظ على مستوى محدد من الردع مع إسرائيل، بالتزامن مع تفادي الدخول في حرب مدمِّرة وشاملة قد تقوض مكانة حزب الله في لبنان. لكن، لطالما انطوت هذه المقاربة على مخاطر كبيرة، إذ لم يكن من المؤكد قط أن إسرائيل ستجاريه في ذلك وتلتزم بمستوى العنف الذي يريده الحزب.

على نحو أكثر دلالة، أشار الصراع في لبنان بشكل شبه مؤكد إلى إرساء ترتيبات جديدة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية في نهاية المطاف؛ أي أن حزب الله سيضطر إلى التعامل مع ديناميات قد تغير الوضع القائم المناسب الذي كان مفيدا له قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر). بتعبير آخر، إذا كانت إيران هي التي خططت ونسقت هجمات حماس، فإنها تكون أقحمت حزب الله في وضع محفوف بالتقلبات، والذي انعكس من خلال استخدام الأمين العام للحزب حسن نصر الله، خلال الأسابيع التي تلت الهجمات، مفردات ترمي إلى خفض التصعيد وتظهر رغبة قوية في تجنب الأسوأ.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن إسرائيل لن توقف قصفها على الحدود مع لبنان حتى لو توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وطوال أشهر، كان غالانت بمثابة الشرطي السيئ على الجبهة اللبنانية، متوعدًا بإعادة البلد إلى العصر الحجري. وفي غضون ذلك، تقيد الإسرائيليون إلى حد ما بقواعد اللعبة غير المكتوبة على الحدود، حتى لو أنهم عمدوا من حين لآخر إلى توسيع هامش هجماتهم، كما حدث حين اغتالوا القيادي في حماس، صالح العاروري في قلب ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان لافتا أن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، أشار خلال مقابلة أجريت معه في 18 كانون الثاني (يناير) إلى أن المجلس منع شن هجوم على لبنان، والذي كان ليشكل "قرارا خاطئا للغاية... خطأ استراتيجيا خطيرا جدا". وإذن، ما من توافق في أوساط القادة الإسرائيليين على تصعيد الحرب مع لبنان، وهو ما يوحي بشدة بأن تحذيرات غالانت لم تشكل إشارة إلى حرب برية وشيكة بقدر ما كانت مصمَّمة للتأثير في تشكيل نتائج المفاوضات.

ولكن، لا يمكن أيضا استبعاد اندلاع الحرب البرية بالكامل. فحالما تنتهي حرب غزة، ستحتاج إسرائيل إلى إعادة سكان الجليل الذين تم إجلاؤهم من منازلهم إلى المنطقة الحدودية الشمالية. لكن المشكلة هي أن الكثيرين منهم غير متأكدين من أنهم يريدون العودة، نظرا إلى وجود حزب الله على مسافة قريبة. وقال مسؤول محلي في الشمال: "إننا نطالب بحل عسكري سياسي مسؤول عن السكان. لقد ضقنا ذرعا بالحلول المؤقتة". وهذا يعني وجوب التوصل إلى حل ما للمنطقة الحدودية الأوسع، حيث نزح أيضا عشرات الآلاف من اللبنانيين بسبب الأعمال القتالية ولا بد من عودتهم إلى قراهم. وما لم تحصل إسرائيل على ضمانات تسمح لها بإعادة سكان المنطقة الشمالية إلى منازلهم، فلن تملك أي حافز لجعل حياة اللبنانيين الراغبين في العودة إلى قراهم محتملة.

يطرح هذا الواقع مشكلة لحزب الله. فبينما يستطيع تدمير بلدات إسرائيلية متى يشاء في معرض رده على القصف الإسرائيلي، فإن حقيقة أن قرى جنوبية أخليت من سكانها أعطت إسرائيل، ومعها دولاً أخرى مثل الولايات المتحدة، ورقة ضغط أكبر من أجل التوصل إلى حل للمنطقة الحدودية. وقد يدفع ذلك حزب الله إلى تقديم تنازلات، على الأقل إذا كان يسعى إلى تفادي خوض حرب كبرى في لبنان -وهو ما يتوخاه فعلًا. فهل سيكون الحزب راضيًا بهذا الوضع؟

لقد رفض حزب الله حتى الآن خوض نقاش حول تفاصيل الترتيبات الحدودية، وقال إن المحادثات يجب أن تنتظر إلى حين انتهاء الصراع في غزة. لكن من المفترض أنه أخذ في الحسبان التنازل الظاهر الذي قدمه المبعوث الأميركي آموس هوكستين لتشجيع الحزب على الانسحاب من الحدود. فبدلًا من أن يطلب من الحزب الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني على بعد 30 كيلومترًا تقريبًا من الحدود (تطبيقًا لبند في القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن وتلبيةً لمطلب إسرائيل أيضًا)، ذكرت مصادر أن هوكستين اقترح تراجع مقاتلي حزب الله مسافة سبعة كيلومترات من الحدود. وقيل إن حزب الله رفض هذا الطرح، لكن ذلك ربما كان موقفا أوليا فقط، لأن هوكستين حين عرض هذه الفكرة لم يكن يتحدث عن تنازلات متبادلة. ومع ذلك، حالما تنطلق المفاوضات بطريقة جدية، فإن من المحتمل، لا بل من المرجح أن ينظر حزب الله في صفقة متكاملة يمكن أن يجني منها شيئا في المقابل. وقد رأى الحزب أن المبعوث الأميركي قد انصرف عن القرار 1701، ما يشكل في حد ذاته مكسبا مهما.

ينصب التركيز الأساسي للحكومات الغربية التي تبحث عن حل في لبنان على منح الجيش اللبناني دورا بارزا في أي اتفاق لمرحلة ما بعد الحرب. والمعلومات التي نقلتها صحيفة "الأخبار" الموالية لحزب الله عن خطة لإنشاء فوج جديد في قوة الأمم المؤقتة المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) يتولى مراقبة جانبَي الحدود بواسطة أبراج، غير صحيحة على ما يبدو. وعلى حد تعبير أحد الأشخاص الملمين بالتفكير الغربي حول الجنوب، فإن "هذا الأمر متعلق أكثر بتعزيز انتشار الجيش اللبناني من أجل توسيع نطاق سيادة الدولة إلى منطقة يقع فيها خط احتكاك غير مستدام. ولا يمكن للنمط الراهن بين إسرائيل وحزب الله أن ينتهي إلا وفق واحد من سيناريوين اثنين: الأول هو حدوث شكلٍ من أشكال الانسحاب المتفاوض عليه إلى شمال نهر الليطاني، أو على الأقل إلى منطقة عازلة بعمق 7 كيلومترات شمال الخط الأزرق، مع انتشار الجيش اللبناني...؛ والثاني هو اندلاع حرب شاملة".

وأضاف المصدر نفسه: "ثمة استعداد، إن لم يكن رغبة، لإرساء حل تفاوضي، على الأقل في ما يخص الطرفين المتحاربين، وثمة تفضيل لهذا الخيار كوسيلة للتخفيف من حدة الصراع، لكن العقبات كثيرة".

حاول حزب الله تفادي حتمية هذه الملاحظة -المتمثلة في واقع أن الصراع على الحدود الجنوبية لا بد أن ينتهي إما بحل متفاوض عليه (ما يعني بشكل شبه مؤكد إرساء ترتيبات جديدة على الحدود) أو بالحرب. ويبدو أن الحزب نظر منذ البداية إلى الصراع من منظور مثالي على أنه فترة مؤقتة بين وضعين قائمين، ولذلك بدا مترددا للغاية في مناقشة أي تفاصيل نهائية قبل انتهاء الحرب في غزة.

لكن المزاج السيئ في إسرائيل ليس أمرا يمكن أن يتجاهله حزب الله بسهولة. فقد أثارت هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، باعتبارها ناجحة جدا من وجهة نظر حماس، خوفا وجوديا في إسرائيل ستنجم عنه على الدوام تبعات عميقة على الجبهة اللبنانية، ولا سيما أنه سيحث القادة الإسرائيليين على السعي إلى القضاء على التهديد الذي يشكله الحزب على حدودهم الشمالية. ولتفادي ذلك، قد يضطر حزب الله إلى القبول بتفاهمات جديدة لدرء خطر اتساع رقعة الصراع.

ستكون الحرب على الحدود قد دفعت حزب الله أيضًا إلى توضيح الغموض البناء الذي أحاط باستراتيجية "وحدة الساحات وترابط الجبهات" التي يتبعها هو وإيران. لا شك في أن الإيرانيين تمكنوا من إظهار نطاق نفوذهم في المنطقة ومدى قدرتهم في الوقت نفسه على ممارسة ضغوط على الإسرائيليين والأميركيين من لبنان واليمن والعراق، حتى بينما استطاعت حليفتهم، حماس، الصمود على الرغم من القصف الإسرائيلي المدمر المستمر منذ أشهر. ولكن، في غضون ذلك، سلط ضبط النفس الذي أبداه حزب الله وتصويره لبنان بأنه مجرد "جبهة مساندة" لحماس في غزة، الضوء على المحددات التي تعتري استراتيجية "وحدة الساحات". وقد عزز ذلك تقييم الحزب بأن تصعيد الحرب في لبنان قد يؤدي إلى إلحاق دمار هائل بالبلاد، وإلى تأليب معظم اللبنانيين على دور الحزب كحركة "مقاومة". ومن المحتمل أن تشجع هذه الخلاصة الإسرائيليين على رؤية فوائد تجنى من الانخراط في حرب كبرى، فيما تظهر أيضا أن مفهوم "وحدة الساحات" تشوبه عيوب كثيرة عند أخذ نقاط الضعف المحلية في الحسبان.

ربما لم يلقَ هجوم حماس ترحيبا في أوساط حزب الله، على الأقل من حيث التوقيت، نظرا إلى أنه أحدث تطورات قد تزعزع الوضع القائم من خلال فرض توضيح غير مرغوب فيه بشأن استراتيجية "وحدة الساحات". ويبقى الوضع في لبنان مفتوحا على احتمالات جمة. ولكن بعد الدمار الذي لحِق بغزة وتقويض الهامش المتاح أمام حماس والجهاد الإسلامي للضغط على إسرائيل عسكريا في الوقت الراهن، فحتى لو تمكن حزب الله من تجنب هجوم إسرائيلي كبير في الجنوب، من الصعب استنتاج أن هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) قد عاد بالكثير من الفائدة على الحزب.



*مايكل يونغ: محرر مدونة "ديوان" ومدير تحرير في مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط.

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