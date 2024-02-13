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الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

2/13/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة ديفيد كاي* - (فورين أفيرز) 2024/1/26
كيف يمكن أن تقدم القرارات المدروسة بعناية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية مساعدة للولايات المتحدة في كبح جماح إسرائيل.
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بوضع عَين على القانون الدولي وأخرى على صلاحياتها، أصدرت "محكمة العدل الدولية" في لاهاي حكماً أولياً لمصلحة ادعاء جنوب أفريقيا بأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة يمكن تشخيصه، بشكل معقول، على أنه يشكل إبادة جماعية. وفي تصويت بشبه إجماع، أمرت هيئة المحكمة المكونة من 17 عضوًا بأن تفعل إسرائيل كل ما في سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ووقف التحريض الداخلي على ارتكاب الإبادة الجماعية، والضمان الفوري لوصول المساعدات الإنسانية والفعالة إلى الفلسطينيين في غزة.
ربما يقرأ البعض أمر محكمة العدل الدولية على أنه مجرد تدخل قانوني محدود لم يستجب للمطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا، المتمثل في إصدار المحكمة أمرًا ينهي على الفور أعمال إسرائيل العسكرية المميتة في القطاع. بل إن القضاة أرسلوا رسالة إلى إلى الحكومة الإسرائيلية حين شددوا بطريقة لافتة على أن كلا طرفي النزاع في غزة "ملزمان باتباع القانون الإنساني الدولي"، وطالبوا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط" عن أكثر من 100 رهينة إسرائيلية ما تزال تحتفظ بهم "حماس" والمجموعات الفلسطينية الأخرى في غزة.
مع ذلك، ينطوي حكم المحكمة على رسالة خفية: إنه يخاطب ويتحدى الدول كافة، وخاصة الولايات المتحدة، ويدعوها إلى التعامل بجدية مع القانون الدولي في وقت يشهد تصاعد حدة العنف والصراعات، ويتدهور فيه احترام سلطة مؤسسات القانون الدولية.
على خلفية الفشل الظاهر لمحاولات إدارة بايدن الحد من تأثير الحرب على المدنيين، تكون المحكمة الدولية قد ألقت بطوق نجاة للإدارة بمنحها الفرصة لانتهاج سياسة جديدة تجاه الصراع، تكون مستندة إلى الأعراف الدولية. وكان ينبغي أن يتبنى البيت الأبيض قرار المحكمة الدولية وأن يوظفه كأداة دبلوماسية جديدة لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية، ودفع "حماس" إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم لديها بطريقة غير مقبولة.
اعتدال لافت
لا يعدو القرار الصادر في 26 كانون الثاني (يناير) كونه مجرد البداية في عملية قضائية مطولة أمام محكمة العدل الدولية. ويغلب أن تستغرق الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل سنوات من التقاضي قبل البت في مسألة الاختصاص القضائي، وكذلك مناقشة عناصر تهمة ارتكاب إبادة عرقية.
قبلت المحكمة النظر في الدعوى من حيث المبدأ. وكان رد فعل الولايات المتحدة وأوروبا وطريقة تعاطيهما مع حكم المحكمة أكثر أهمية من القرار نفسه. ولو أن واشنطن وبقية القوى الغربية اكتفت بدعم معقول ومعتدل لموقف إسرائيل، لما غامرت بإلحاق مزيد من الضرر بالقانون الدولي وما تسميه "النظام الدولي القائم على القواعد". وكانت هذه القوى نفسها قد أيدت هذا النظام في قضايا سابقة رُفعت أمام محكمة العدل الدولية، مثل تلك التي رفعتها أوكرانيا ضد الهجوم الروسي في العام 2022، والدعوى التي رفعتها غامبيا في العام 2019 ضد ميانمار واتهمتها فيها بارتكاب الإبادة العرقية على إثر استهداف أقلية الروهينجا. وتخاطر هذه القوى بالتسبب بمزيد من السخط لدى عدد كبير من حكومات العالم، خاصة في الجنوب العالمي، التي سبق وأن دعمت المحكمة الدولية، والتي يدعم معظمها القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
سوف يجلب أي طعن خطابي في قرار المحكمة على الأغلب تبعات سياسية داخلية على الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يخوض حملة انتخابية محاطة بالصعوبات بسبب خيبة الأمل الكبيرة التي أصيب بها المجتمع الأميركي-العربي بسبب دعم الإدارة غير المشروط لإسرائيل منذ هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
تكتسي المواقف المعلنة من القضية أهمية بالغة بالنظر إلى أن قرار "محكمة العدل الدولية" كان مُعايرا ومعتدلا إلى حد كبير. ولو كان القرار أكثر حدة لكان قد عقّد رد الفعل الأميركي. وكان قبول المحكمة طلب جنوب أفريقيا والأمر بإنهاء فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية سيدفع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى رفض الحكم. ولكن، مع أن العرض المسهب الذي تلته رئيسة المحكمة الدولية، القاضية جوان دونوغيو، لحيثيات الحكم أظهر مدى سوء الوضع في غزة، فإن لغة العرض كانت معتدلة، وتجنبت ذكر بعض الأدلة القوية على حجم الموت والدمار التي قدمتها جنوب أفريقيا في لائحة الدعوى المكونة من 84 صفحة، وفي المرافعة الشفهية لوفدها القانوني التي استمرت لثلاث ساعات أمام هيئة المحكمة في أواسط كانون الثاني (يناير).
وكان يمكن أن ترد المحكمة دعوى جنوب أفريقيا وتتبنى الموقف الإسرائيلي الذي ارتكز فقط على محاولة دحض وجود شرط النية لارتكاب الإبادة الجماعية. وكان ذلك سيتعارض بالمطلق مع القلق العالمي البالغ من فداحة الخسائر في الأرواح في غزة. ووفق ما توقع المراقبون المطلعون، استندت المحكمة في قرارها إلى قانونها الأساسي، وحرصت على تأكيد اختصاصها بالنظر في الدعوى ووضعته في إطار القضايا الأخرى المشابهة التي نظرت فيها في أوقات قريبة وكانت متعلقة بالإبادة الجماعية.
في قرارها، أصدرت المحكمة ستة أوامر قضائية مؤقتة، وأعادت التأكيد على وجوب وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. وفعَّلت المحكمة لوائحها الخاصة للتقرير بشأن القضايا الأساسية. وبالبناء على سوابق قضائية مماثلة، وافق القضاة على أن جنوب أفريقيا استوفت المعايير بالحد الأدنى لإثبات اختصاص المحكمة بالنظر في دعواها ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. كما أشارت بوضوح إلى أن هذه النتيجة لا تعني أن المحكمة أصدرت حكمًا حاسمًا بشأن وجود انتهاك لمعاهدة حظر الإبادة الجماعية.
كان من اللافت أن المحكمة سردت في حيثيات قرارها وبالاستناد إلى لوائحها، مجموعة من الخلاصات التي توصلت إليها الأمم المتحدة بشأن الدمار الذي لحق بالقطاع بعد أكثر من ثلاثة أشهر من بدء الهجوم الإسرائيلي. ووجدت أن "الحقوق التي طالبت جنوب أفريقيا بحمايتها معقولة" -في تحقيق المعيار الأدنى الذي كان على جنوب أفريقيا الوفاء به حتى تأمر المحكمة بالتدابير المؤقتة. وقد أشارت القاضية دونوغيو في معرض تلاوتها للحيثيات إلى تصريحات صدرت عن "كبار المسؤولين الإسرائيليين" -من بينهم وزير الدفاع يوآف غالانت، والرئيس إسحاق هيرتسوغ- والتي كانت جنوب أفريقيا قد وصفتها، مع آخرين، بأنها تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم -إن لم تكن دعوة صريحة إلى الإبادة الجماعية.
وجاء رد المحكمة على طلب جنوب أفريقيا الطارئ، وهو من المعايير الأساسية أيضاً بحسب تشريعاتها، في بيان قد يكون الأكثر أهمية: "على خلفية هذه الظروف، ترى المحكمة أن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة يُهدد بخطر المزيد من التدهور الجدي قبل أن تصدر المحكمة حكمها النهائي".
على الرغم من الاعتدال الظاهري في قرار المحكمة، فقد كان حكمًا بالإدانة. ولم يكن قبول النظر في الدعوى على أساس ادعاء جنوب أفريقيا ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، ما يشكل تهديداً محتملاً، إدانة لإسرائيل ولسلوكها المستقبلي في غزة فقط، وإنما شكل أساسًا لإدانة أولئك الذين دعموها بقوة، مثل الولايات المتحدة.
وجدت المحكمة أن تأكيد جنوب أفريقيا على ضرورة حماية الفلسطينيين من أعمال الإبادة الجماعية معقول. حتى أن القاضي أهارون باراك، الذي انتدبته إسرائيل لتمثيلها في المحكمة، ضم صوته إلى الأصوات التي طالبت إسرائيل بمنع التحريض العلني والمباشر على ارتكاب إبادة جماعية، واتخاذ "التدابير الفورية والفعالة كافة" الكفيلة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين. وهذه نتائج مهمة تعكس القلق العالمي إزاء الوضع الإنساني في غزة.
تميز قرار المحكمة بالقوة بالنظر إلى الجهود التي بذلها القضاة لإبعاد قرارهم عن لغة السياسة أو التحزب وتوضيعه في إطار السوابق القضائية المعروفة. كما زاد قرار المحكمة الحكيم بتحييد المطالبة بأمور لا تمتلك أي سلطة فعلية لتنفيذها من دون دعم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة -مثل إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية- من أهمية التدابير التي أمرت باتخاذها. وقد أشارت المحكمة إلى أن قراراتها مُلزمة للأطراف المتقاضية كافة. وكان ما طالبت به في الأساس هو ضرورة احترام إسرائيل لما يعرف الكثيرون مسبقًا أنها التزامات تفرضها معاهدة منع الإبادة الجماعية.
ما الذي يجب أن تفعله واشنطن؟
في الفترة التي سبقت صدور حكم المحكمة في 26 كانون الثاني (يناير)، وحدت الولايات المتحدة موقفها مع الموقف الإسرائيلي بوصف دعوى جنوب أفريقيا بأنها بلا أساس. ويمكن للولايات المتحدة أن تدفع بهذه الحجة، في حال أرادت ذلك، أمام المحكمة كطرف متدخل في القضية في مرحلة لاحقة. لكن المسألة التي أثارها قرار محكمة العدل الدولية الابتدائي مختلفة. الآن، تواجه إدارة بايدن مشكلة يصعب حلها بالتصريحات الشفهية عن ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. كان التحدي الذي طرحته المحكمة أمام الولايات المتحدة هو أن الجيوسياسة وحدها لا يمكن أن تكون الوسيلة لإنهاء الصراع، وأن القانون الدولي يجب أن يضطلع بدور أساسي في مثل ذلك. كما تتضمن الرسالة أن للالتزامات الدولية قيمة مهمة، وأن عدم احترام الولايات المتحدة لهذه الالتزامات القانونية التي يجمع عليها العالم تقريبًا يمكن أن يقوض شرعيتها كقائدة للنظام الدولي القائم على القواعد.
وبالإضافة إلى ذلك، أعطت المحكمة للولايات المتحدة وأوروبا سببًا جديدًا لمطالبة إسرائيل بتغيير نهجها في غزة. كما يقدم قرار المحكمة لإدارة بايدن فرصة للإعراب على استيائها المستند إلى القانون الدولي من الخطاب الذي يستخدمه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية، والذي يجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم. ويوفر لواشنطن وسيلة للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لفعل ما هو أفضل من تكرار التصريح بأن هدف إسرائيل هو "القضاء على حماس"، وضبط حلفائه السياسيين والعسكريين الذين يواصلون الحديث عن تدمير غزة وسكانها الفلسطينيين.
وقبل كل هذا، يجب على الولايات المتحدة الاستجابة لقرار المحكمة والاعتراف بالمسألة الأساسية المتمثلة في ضرورة التزام إسرائيل بوقف الأعمال التي يمكن وصفها بأنها إبادة جماعية. ولا يجب على الإدارة الأميركية أن تتبنى بالضرورة ادعاء جنوب أفريقيا بأن أعمال إسرائيل تشكل في الواقع إبادة جماعية -وهو ما لم تتبناه محكمة العدل الدولية نفسها، وقد لا تتبناه في نهاية المطاف، لكن عليها الاستجابة لتعبير المحكمة، في قرار أيدته غالبية ساحقة من هيئتها، عن قلقٍ مشروع وجدي من الأعمال الإسرائيلية. وإلى جانب دعمها لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، تستطيع الولايات المتحدة أن تؤيد مطالبة المحكمة لإسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة نحو وقف استخدام العنف المفرط ضد المدنيين في غزة، والكف عن إلحاق الدمار الشامل بالبنية التحتية الأساسية التي تجعل غزة صالحة للعيش، ومعاقبتها على مثل هذا الاستخدام.
في الحقيقة، لا يجب أن تكون الولايات المتحدة متفرجاً محايدًا عندما يتعلق الأمر بالأعمال العسكرية الإسرائيلية وإنفاذ القانون الدولي. وقد سبق وأن استفادت واشنطن من السلطة التي تتمتع بها محكمة العدل الدولية في وقت سابق حين ساعدت في اضطلاع المحكمة بتحقيق العدالة الدولية. وكان ذلك عندما رفعت الولايات المتحدة دعوى في محكمة العدل الدولية ضد إيران في العام 1979، طالبت فيها بإطلاق سراح الأسرى الأميركيين المحتجزين في مبنى السفارة الأميركية في طهران في ذلك الحين. والآن، منحت المحكمة الولايات المتحدة فرصة لإعادة التأكيد على التزامها التاريخي في تلك الحادثة، وعلى إدارة بايدن ألا تضيع هذه الفرصة.

*ديفيد كاي David Kaye: أستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا، إيرفين، وأستاذ كرسي منحة فولبرايت للعام 2023-2024 في "القانون الدولي العام" في جامعة لوند في السويد.
*نشر هذا المقال تحت عنوان: The ICJ Ruling's Hidden Diplomacy: How the Court's Considered Measures Can Help America Restrain Israel

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