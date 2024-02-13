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كيفية استخدام حمض الجليكوليك للعناية بالبشرة

2/13/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كثيرة هي المنتجات والإعلانات التي نراها على السوشال ميديا التي تتحدث عن الخصائص "الاستثنائية" لحمض الجليكوليك، فما فوائده وكيف يعمل؟
الجليكوليك هو حمض ألفا هيدروكسي قابل للذوبان في الماء (AHA) مصنوع من قصب السكر، وهو أحد أحماض ألفا هيدروكسي الأكثر استخداما على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة.
ويتكون من جزيئات صغيرة يسهل على بشرتك امتصاصها. وهذا ما يجعله مثاليا لتنعيم الخطوط الدقيقة وتحسين ملمس البشرة وغيرها من الاستخدامات المضادة للشيخوخة، بحسب موقع "verywellhealth".
كيف يعمل حمض الجليكوليك؟
يحتوي حمض الجليكوليك على جزيئات أصغر حجما من جميع أحماض ألفا هيدروكسي، وهذا يسمح له بالامتصاص في الجلد وتقشيره بشكل أفضل من أحماض ألفا هيدروكسي الأخرى.
يعمل حمض الجليكوليك عن طريق تسريع دوران الخلايا. وبعبارة أخرى، فهو يذيب الروابط التي تربط خلايا الجلد معا. في الواقع، بشرتك قادرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة بسرعة أكبر مما تفعله بمفردها.
يحفز حمض الجليكوليك بشرتك على إنتاج المزيد من الكولاجين أيضا.
والكولاجين هو البروتين الذي يجعل البشرة مشدودة وممتلئة ومرنة. كما أنه يمنح العظام والأنسجة الضامة قوتها.
ولأن بشرتك تنتج كمية أقل من الكولاجين مع تقدمك في السن. يتم تدمير الكولاجين أيضا عندما تقضي الكثير من الوقت في الشمس. ومن هنا، فإن استخدام حمض الجليكوليك كل يوم يمكن أن يساعد على منع انهيار الكولاجين.
ماذا يفعل حمض الجليكوليك للبشرة؟
حمض الجليكوليك هو علاج شائع جدا لأسباب عدة، بما في ذلك:
- مكافحة الشيخوخة: فهو ينعم التجاعيد الدقيقة ويحسن لون البشرة وملمسها.
- الترطيب: يرطب البشرة ويمنعها من الجفاف.
- أضرار أشعة الشمس: فهو يزيل البقع الداكنة الناتجة عن أضرار أشعة الشمس ويحمي الكولاجين من أشعة الشمس.
- البشرة: يعمل على تفتيح البشرة عند استخدامه بانتظام.
- التقشير: يمنع نمو الشعر تحت الجلد ويجعل المسام تبدو أصغر من خلال مساعدة الجلد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.
- حب الشباب: ينظف المسام ويمنع ظهور الكوميدونات والرؤوس السوداء والبثور الملتهبة.
- فرط التصبغ: يمكن أن يؤدي إلى تلاشي البقع الداكنة الناتجة عن أضرار أشعة الشمس.
ما آثار حمض الجليكوليك على الوجه؟
يعمل حمض الجليكوليك على تقشير البشرة وتسريع دوران الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين. يساعد حمض الجليكوليك على تنظيف المسام، وتنعيم التجاعيد الدقيقة، وتحسين لون البشرة، والتخلص من البقع الداكنة وأضرار أشعة الشمس، وترطيب البشرة للحصول على مظهر أكثر شبابا.
هل استخدام حمض الجليكوليك كل يوم آمن؟
ليس في البداية. يمكن لحمض الجليكوليك أن يهيج بشرتك، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تعتاد عليه بشرتك.
ابدأ بتطبيقه ثلاث مرات في الأسبوع. إذا لم تكن بشرتك حمراء أو متهيجة، ضعه أربع مرات في الأسبوع التالي. قم بزيادة عدد الأيام التي تستخدم فيها حمض الجليكوليك ببطء عندما يبدأ جلدك في تقبله والتعود عليه.
إذا بدأت بشرتك بالتهيج في أي وقت، فتوقف عن استخدام حمض الجليكوليك حتى يختفي الاحمرار والتهيج.
ما الذي يجب أن تعرفه قبل استخدام حمض الجليكوليك؟
- حمض الجليكوليك يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية لأشعة الشمس. من الضروري استخدام واقي الشمس في الهواء الطلق عند استخدام حمض الجليكوليك.
- لا تستخدم الرتينوئيدات الموضعية وحمض الجليكوليك في الوقت نفسه. تجنب استخدام المنتجات الأخرى التي تقشر الجلد بسرعة أثناء استخدام حمض الجليكوليك.
هل يعالج حمض الجليكوليك الندبات؟
على الرغم من أن العديد من المصادر تدعي أن حمض الجليكوليك يتخلص من الندبات، إلا أن هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يستطيع فعله. يمكن لحمض الجليكوليك تفتيح البقع الداكنة التي يتركها حب الشباب أو الجروح الأخرى. قد يخفف أيضا من مظهر الندبات البارزة والندبات المحفورة، لكنه لن يجعلها تختفي.
العلاج الأفضل للندبات هو إما تقشير حمض الجليكوليك بقوة احترافية أو علاج مختلف للندبات تماما.
أين يمكنك العثور على حمض الجليكوليك؟
إذا كنت تبحث عن حمض الجليكوليك، فلديك الكثير من الخيارات. يمكن العثور على هذا المنتج المحبوب للعناية بالبشرة في العديد من المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية.
كما ستجد الكثير من المنظفات والأقنعة والتونر والمرطبات التي تحتوي على حمض الجليكوليك. تميل منتجات حمض الجليكوليك التي لا تحتاج إلى وصفة طبية إلى أن تأتي بقوة تصل إلى 10 %.
وللحصول على علاجات أقوى، يتواجد حمض الجليكوليك أيضا في التقشير الكيميائي. كما يمكن إجراء تقشير خفيف بحمض الجليكوليك بقوة تصل إلى 30 % بواسطة خبير تجميل في الصالون أو منتجع العناية بالبشرة. ويمكن إجراء تقشير أقوى بنسبة تصل إلى 70 % في عيادة الأمراض الجلدية.
على الرغم من أن حمض الجليكوليك مصنوع من قصب السكر، إلا أن السكر الذي تشتريه من المتجر ليس هو نفسه تماما. ففرك وجهك بالسكر يمكن أن يقشر البشرة ويتركها أكثر نعومة، لكنه لن يعطيك النتائج نفسها مثل علاج حمض الجليكوليك.

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