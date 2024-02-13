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مجمع اللغة العربية يعيد قراءة بنود القانون لحمايتها

2/13/2024 2:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انطلاقا من حرص المجمع على أهمية اللغة العربية السليمة المتقنة تدوينا ولفظا، والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية وعلى الصورة اللائقة بها في المحادثات والمفاوضات والعقود والمعاهدات وأسماء المحال التجارية والشوارع والأحياء، وكلّ ما نصّ عليه قانون حماية اللغة العربية رقم (35) لعام 2015، زار رئيس المجمع الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، ووفد من أعضاء المكتب التنفيذي للمجمع الأستاذ الدكتور عيد الدحيات والدكتور همام غصيب والدكتور عبدالمجيد نصير صباح أول من أمس الاثنين وزارة العدل.
والتقوا معالي الوزير الدكتور أحمد الزيادات وعطوفة الأمين العام للشؤون القضائية الدكتور سعد اللوزي، حيث تركز الحديث حول إعادة قراءة مواد قانون حماية اللغة العربية الصادر بمقتضى المادة (31)، من الدستور الأردني والمنشور في الجريدة الرسمية، خاصة ما تضمنته المادة السادسة، التي تنص على أن تسمى بأسماء عربية سليمة:
أ: الشوارع والأحياء والساحات العامة وغيرها من المواقع، وتستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية.
ب: المؤسسات التجارية والمالية والصناعية والعلمية والاجتماعية والخدمية والترفيه والسياحة، وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة والأهلية.
وحيث إن القانون أصبح بحاجة ماسة إلى المراجعة في ضوء المشاكل التي تواجه المشروع في اتفاق القانون ونصه؛ سيتابع المجمع لقاءات قادمة مع أصحاب القرار والمسؤولين والمختصين بهذا الشأن؛ لضمان إنفاذ مواد القانون على النحو الذي يخدم اللغة العربية، ويمكنها من الحفاظ على مكانتها في المجتمع.

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