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الكبد الوبائي مرض معد يفتك بالغزيين.. والاكتظاظ بيئة خصبة لانتشاره

2/13/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مروة عودة عمان - يحاط قطاع غزة بغلاف من الأوبئة والأمراض المعدية المنتشرة، الأمر الذي يفتح حربا جديدة في علاج تلك الأمراض ما بعد الحرب، وخلالها، إذ إنه من المتعارف عليه طبيا، أن تأثير اجتياح الأوبئة والأمراض المعدية يزداد في الحروب والنزاعات بسبب تعطل أنظمة المراقبة والاستجابة الصحية والتي باتت تهدد القطاع بأكمله.
ولعل من أبرز تلك الأمراض الوبائية والأكثر انتشارا مرض الكبد الوبائي، حيث يتفاقم مع فصل الشتاء وعدم توفر الغذاء والغطاء وكذلك نقص الأدوية والرعاية الصحية والنفسية، وفي بعض الأماكن تدفقت مياه الصرف الصحي إلى الشوارع، وبات الأطفال وكبار السن في غزة أكثر عرضة لهذا المرض.
المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، قال: "إن القطاع الصحي في غزة رصد ما يزيد على 700 ألف إصابة بالأمراض المعدية والجلدية ونزلات البرد والإسهال والتهاب الكبد الوبائي بين النازحين، في حين أكد أحد النازحين من شمال القطاع إلى جنوبه محمد الأشقر، أن ابنه البكر أنس مصاب بالتهاب الكبد، وبعد إصابته بثلاثة أيام التقط شقيقه الآخر العدوى، نتيجة الاكتظاظ داخل الغرف، وبعد ذلك بيومين تعرض كل من في مدرسة الإيواء إلى الإصابة بإلتهاب الكبد الوبائي (أ) الشديد".
الكبد الوبائي يلاحق الأطفال النازحين داخل مراكز الإيواء بسبب التكدس المتفاقم من العائلات والأفراد، حيث تحدثت أنعام (اسم مستعار)، داخل وكالة الأونروا في وسط القطاع، مع أطفالها الأربعة، عن الحالة الصحية التي يعانيها أطفالها واضطرارها إلى الذهاب لمراكز الرعاية الصحية التي تخلو من كل مقومات الصحة، متحدثةً عن مشكلة "استخدام المرافق الصحية التي يتواجد فيها الأطفال"، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد أطفالها بمرض الكبد الوبائي بسبب انتشار العدوى في المكان الذي يضم ما يقارب 15 ألف طفل.
وتحدثت أنعام عن المياه التي يشربها النازحون في المكان ذاته، بأنها غير صالحة للشرب نهائياً، وإن ما يحضرونه من مياه للشرب تبدو عليه مظاهر التلوث من فطريات واضحة، ولكن لا يوجد غيرها للشرب، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى إصابة الأطفال بأمراض الكبد الوبائي، عدا عن البنية التحتية في المكان الذي لا يصلح للسكن، وتساقط الأمطار ساهم في فيضان مياة الصرف الصحي بزيادة تلوث المكان الذي بات "مكاناً للموت البطيئ للأطفال" منذ الحرب الدموية على قطاع غزة.
وهنا، يقول الناطق باسم وكالة الغوث للاجئيين الفلسطينيين عدنان أبوحسنة: "إنه جرى رصد انتشار سريع لالتهاب الكبد الوبائي".
وتعد التهابات الكبد الفيروسية الحادة من الحالات الشائعة، وتزول معظم حالات التهابات الكبد الفيروسية الحادة من تلقاء نفسها، ولكن يستمر بعضها ويتفاقم إلى أن يصبح التهابا مزمنا في الكبد، ويعد الأكثر انتشارا في غزة هو فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ).
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن عدوى التهاب الكبد الوبائي (أ)، تنتشر عبر المخيمات غير الرسمية بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب التي لا تصلح للعيش "الآدمي"، ونقص الفحوصات الكيمائية الخاصة بمرضى الكلى والكبد، وتحمل منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، مسؤولية توقف خدمات المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة.
أشار الدكتور مروان الهمص مدير مستشفى يوسف النجار، إلى أن انتشار الكبد الوبائي (أ) بين أعداد كبيرة من المواطنين خاصة الأطفال كما يصل إلى المستشفيات أعداد كثيرة من كبار السن ومن الشباب والنساء.
وأضاف الهمص، أن خطر انتشار الأوبئة داخل غزة وتكدس أعداد المرضى في مراكز الإيواء، إضافة إلى صعوبة الحصول على دواء مناسب.
وتواصل الأونروا مراقبة الوضع، حيث كانت الحالات المشتبه بها في كانون الثاني(يناير) الماضي حتى الآن، أكثر بما يقارب من 16 ضعفا مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023 بأكمله، وتعكس الزيادة الهائلة تدهور الظروف المعيشية في غزة، ولا سيما نقص المياه الصالحة للشرب والنظافة والتكدس في الملاجئ، إذ بينت أرقام الأونروا كذلك أن كمية المياه التي تصل إلى النازحين لا تصل إلى 1,6 لتر من مياه الشرب للشخص الواحد في المتوسط يوميا، فيما يتقاسم مئات وآلاف النازحين المراحيض.
وبين أن الاكتظاظ وانعدام المأوى المناسب وعدم توفر الأطعمة والمشروبات الكافية والملائمة والرعاية المطلوبة، تزيد الكارثة الصحية والإنسانية للنازحين، إذ تشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في المتوسط، يتشارك 500 شخص في مرحاض واحد ويضطر أكثر من 2000 شخص إلى استخدام واحد، مما يزيد من خطر انتشار مرض الكبد الوبائي.
بدورها قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف): "إن الأطفال في غزة يواجهون تهديدا ثلاثيا قاتلا يتمثل بزيادة تفشي الأمراض وسوء التغذية وتصاعد الأعمال القتالية، وآلاف الأطفال في غزة غادروا الحياة بالفعل بسبب العنف فيما تتدهور سريعا الظروف المعيشية للأطفال الآخرين مع انتشار حالات الإصابة بالإسهال والفقر الغذائي مما يزيد مخاطر وفاة الأطفال".
وعلى لسان مدير شؤون الأونروا في القطاع: "إن إحدى مدارس الوكالة الأممية بالقطاع الفلسطيني، تشهد تفشيا لمرض التهاب الكبد الوبائي (أ)، في الوقت الذي يتحدث فيه اختصاصي الهضمية والكبد وتغذية عند الأطفال الدكتور بكر الرواشدة عن أن هذا المرض ينتقل عندما يبتلع شخص غير مصاب وغير ملقح طعاما أو ماء ملوثا ببراز من شخص مصاب، ويرتبط ارتباطاً وثيقا بالمياه أو الغذاء غير الأمنين وعدم كفاية الصرف الصحي وسوء النظافة الشخصية.
وبين الرواشدة، أن التهاب الكبد (أ) لا يسبب مشاكل مزمنة ولكن أعراضه قد تكون منهكة وقد يسبب حالات نادرة من التهاب الكبد الخاطف (فشلا حادا بالكبد) ويؤدي إلى الوفاة، حيث لا يوجد له علاج محدد، وهي فقط علاجات تلطيفية ودعم للمريض بالسوائل بالحالات الشديدة.
ونظراً للظروف اللاإنسانية، يجد الغزيون هناك أي مياه نظيفة ومراحيض نظيفة وإمكانية الحفاظ على النظافة، كل ذلك سيؤدي الى انتشار المرض أكثر، وفق الرواشدة، وللأسف ما تزال القدرة على التشخيص محدودة نظرا لعدم توفر المختبرات العاملة والمستشفيات، والاستجابة محدودة أيضا بشكل عام.
وفي غزة على وجه التحديد، يكون الفرق أن الوضع هناك تضاعف خطورته الظروف البيئية والصحية والمعيشية وتفاقم مضاعفات المرض، لعدم توفر المساعدات، وهنا يوصي الرواشدة، بضرورة لفت النظر إلى هذا المرض في القطاع وخطورته الفتاكة، وأن تهتم المنظمات الصحية العالمية والجهات الأممية بالإجراءات التي تضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان في القطاع.
ونوه الرواشدة إلى تصريح منظمة الصحة العالمية التي تحدثت عن حالات قليلة لمرض التهاب الكبد الوبائي، ولكن من المؤكد أن الرقم أكبر من ذلك بكثير، نظرا لعدم توفر الخدمات الصحية بعد تدمير المستشفيات ما أدى إلى عدم وجود تشخيص كافٍ لجميع الحالات المصابة، للازدحام في مخيمات النزوح.
وشدد الرواشدة على أهمية إدراك الطرق التي يجب التعامل فيها مع المرضى، وذلك بحذر لوقف الانتشار، خاصة بالمخالطين المقربين في المحيط نفسه، وتجنب التواصل القريب مع المريض خاصة لغير متلقي المطعوم، وغسل الأسطح بشكل مستمر، والإنتباه إلى الأعراض المعروفة للمرض والمضاعفات التي قد تحدث للمريض فيما بعد.

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