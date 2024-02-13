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السماء وهو لزريقات.. تساؤلات في الفرح والتضحية وحب الذات

2/13/2024 2:27:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان - "بدأت روايتها بسؤال وختمتها بسؤال.. وما بين السؤالين تقع 180 صفحة تلج بالأحداث والشخصيات التي بلورتها عبر لغة أنيقة.."، بهذه الكلمات وصفت الأكاديمية الدكتورة مرام أبو النادي، رواية "السماء وهو" للكاتبة رانيا زريقات.
وتحت رعاية وزيرة الثقافة، وقعت الكاتبة زريقات، أول من أمس، في مقر المكتبة الوطنية، روايتها الأولى، الصادرة عن دار ابن رشيق، وتدور حول تساؤلات في الحب والخيانة والفرح والتضحية وحب الذات والحياة.
وشارك في الحفل الذي حضره مندوباً عن وزيرة الثقافة مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة، كل من: الدكتور زياد أبو لبن، الدكتورة دلال عنبتاوي، الدكتورة مرام أبو النادي، الدكتور أحمد عقيل، وأدار الحفل مراد سارة.
وقالت الدكتورة أبو النادي، في حديثها عن الرواية: "سيلمس القارئ فكرة الصراع الجلي؛ فالصراع الأدبي هو أي نوع من التحدي أو النضال أو العوائق التي يجب على الشخصيات المقنعة التغلب عليها. إنه جزء مهم من أي عمل أدبي، أما عن نوع الصراع الذي ساد رواية السماء فهو يعرف بصراع الشخصية مقابل الصراع الذاتي".
وتحدثت عن المكان واللغة في هذه الرواية، مبينة أن لغة المكان امتدت الى مساحات مكانية كبيرة، فلم تكن الأماكن مغلقة فحسب، ومع ذلك أجادت في الوصف فتحركت اللغة فيهما وفقا لتحرك الشخصيات والأحداث؛ فكلما كانت الأماكن مفتوحة خدمت صناعة الفضاءات التي أيضا حلقت فيها الكاتبة لتنهل من خزانتها الثقافية، من خلال استعانتها بالآلهة اليونانية وتوظيف أسمائها كآلهة الحب والكوميديا.
وأشارت إلى أن زريقات، استخدمت باللغة نوعين من الوصف الخارجي والداخلي، وكان التركيز على الوصف الداخلي، أما الخارجي فكان للأماكن والشخصيات، بينما الوصف الداخلي كان الأساس، وهو القائم على حالة الصراع.
وعن صورة الرجل في رواية "السماء وهو"، قالت أبو النادي "تركت زريقات دليلا بقرينة لفظية واضحة؛ فضمير الغائب هو في عنوان الرواية يمثل الرجل، ذلك الرجل الذي شكل العقدة والصراع أو كليهما، فمن يقرأ الرواية يرى أن الكاتبة صورت الرجل الأول بجمل مفصلية: كل شيء كان في قلبي، تلك الحرب بين الهروب والصمود لم يناضل بها غيري، كنتُ أنا الجندي والسلاح، وأنت يا حبيبي كنتَ المشاهد، لم تكن يوما معي ولم تكن أرضك يوما أرضي، كنت تجلس مكتوف الأيدي تراقبني وأنا أقاتل، كان يكفيك إشباعي بكلام الحب. كل شيء منك كان باهتا رماديا لا جنون فيه... لماذا كنت عاقلا وضبابيا؟".
وتحدثت الدكتورة دلال عنبتاوي عن "بنية العنوان"، قائلة "يتشكل العنوان من تمازج اللفظتين؛ إحداهما كبيرة مغرقة في الاتساع والشمول والانفتاح والعلو والسمو والرفعة وكيف لا وهي السماء، ثم يأتي حرف العطف الصغير ليقارب بينهما (الواو)، ليحاول دمجهما في جملة اسمية واحدة "السماء وهو"، وكأن العنوان يريد توصيل الفكرة للمتلقي أن هذه السماء بكل رحابتها وأبعادها وارتفاعها يتقارب منها هذا الضمير الغائب (هو)".
ورأت عنبتاوي أن هذا الضمير أحال المتلقي إلى مزيد من البعد والمجهول وفتح أمامه الكثير من التساؤلات، فمن هو هذا الضمير الغائب وما علاقته بالسماء الواضحة المكشوفة وهو المغرق في الغموض والغرابة وكأن الكاتبة أرادت أن تثير حيرة المتلقي وتثير فضوله حين جمعت بين طرفين متناقضين جدا، أحدهما يعرفه المتلقي وربما يستطيع بعقله أن يبحث عن ماهيته ودلالاته الغريبة الغامضة ضمن بنى دينية واجتماعية متخيلة، أما الضمير هو، وكما اعتدنا على تداوله والتعامل معه، فهو ضمير يحيل لغائب مجهول غير واضح يرتكز على الكثير من التخيلات والتهويمات.
ولفتت عنبتاوي إلى السؤال الذي يطرح نفسه هنا "هل استطاعت زريقات في هذا العمل الإبداعي الأول أن تكشف عن ماهية الترابط والاشتباك بين (السماء وهو)، أم أن كلا منهما ظل مجهولا عصيا على الكشف وظل خاضعا للكثير من التفسيرات والتهويمات ولم يربط بينهما إلا خيط كبير متين قائم على الجمع بين متناقضين بعيدين، تلك السماء البعيدة العلوية التي لا تتقارب ولا بأي شكل من الأشكال مع ما هو أرضي ودنيوي يعيش بيننا. وهو ذاك الضمير الغائب المبني للمجهول الذي يعيش على هذه الأرض الدنيا وربما يكون في أقسى لحظات التخيل (إنه نحن/ أو أحدنا)".
وترى أن الكاتبة سعت جاهدة لربطه بالسماء والعلو والرفعة لتبعده عن الأرض وليصبح هو الآخر سماوي، يبتعد عن الأرض ويملك من العلو الشيء الكثير الذي يجعله يتقارب ويتمازج مع السماء حتى يصبح بينهما اندماج وتداخل وانصهار.
من جانبه، قال الدكتور عقيل حول مقدمة الرواية "تقول زريقات إن النفس البشرية تميل للذهاب إلى ما وراء الحدود إلى آخر الصفحة لمن قرأها، ولأن هذه الصفحة هي صفحة التقديم، فإن المؤلفة بهذا تضع القارئ أمام وقفة تأملية تطرح فيها أسئلة فلسفية عن الذات والآخر والعلاقة بينهما، وقد تجيب أو لا تجيب عنه".
وفي بنية الرواية الدائرية مونتاج سينمائي واضح على مستوى البنية الكلية، والوعي الذاتي للراوي المراوغ المتناوب بين الذاتي والعليم، وحتى هذا الراوي العليم المحيط، لا يفلت من الذاتية الأسلوبية، حتى في صوت الأم الذي يتداخل في بعض الأحيان مع صوت الراوي.
وأشار الدكتور عقيل إلى أنه ربما يكون التأثر من المسرح أوضح من السينما لورود ألفاظ وبنى مسرحية مثل الجوقة، ووجود المسرح الفعلي كعلامة محورية في أحداث الرواية، ولا سيما في علاقة "إينار" الشخصية المحورية بالـ"هو"، إلا أن الرواية وعلى المستوى الأسلوبي، تميل للتصوير بشكل واضح مقتربة من اللغة السينمائية تقنيا بشكل أكبر، فمثلا في صفحة 83 تقول "تحاول ثانية رسم المشهد في مخيلتها، هي لم تعرف هل تفرح أم تحزن، لقد كنت ممثلة بارعة في مسرح الحياة ولكنني في مسرح التمثيل كنت حقيقة أنا"، تجبرنا زريقات هنا في عملية إخراجية، على تصور المشهد وتذكره كما حصل في عملية ذهنية تشبه عمل السينما، مصرحة بأنه مشهد خاضع للتصوير والمونتاج.
وقال الدكتور أبو لبن "تنشغل الرواية في أحداث تمثل صراع الخير والشر في الحياة، حيث تلعب شخصيات الرواية أدوارا تمثل هذا الصراع، وإن كان في النهاية كل شخصية من تلك الشخصيات تمتلك الخير والشر في آن واحد، وليس هناك منقذ يستطيع تخليص الإنسان من شروره إلا إله السماء، ويبقى الإنسان في حيرة مع الغيب، فتتدفق الأسئلة على لسان (إينار) الشخصية الرئيسة في الرواية، لكن الإجابات تبقى معلقة".
وأوضح أن شخصيات الرواية تحلم بعالم أجمل، لكن كل واحد يحمل خطاياه في هذا العالم، فالكل في خطيئة، ويبدو خطيئة الأب أكبر الخطايا، فقد ترك زوجته أثينا وابنته إينار من أجل عشق امرأة إسبانية، رغم أن زواجه من أثينا، التي تستمد حكمتها من وحي آلهة الحكمة اليونانية، جاء بعد قصة حب عنيفة دامت عشرات السنوات. وفي الختام، قرأت الكاتبة رانيا زريقات عددا من نصوص روايتها.

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