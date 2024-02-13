بازار للمنتجات الريفية في المفرق

MENAFN - Alghad Newspaper) دعاء الزيود

رعى محافظ المفرق سلمان النجادا احتفال مديرية زراعة المحافظة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين "اليوبيل الفضي" اليوم الثلاثاء بازار للمنتوجات الريفية، وبمشاركة من سيدات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قام البازار الأول لهذا العام بالتنسيق مع مديرية الزراعة وقسم تمكين المرأة.

وبحسب مديرية زراعة المفرق شارك في البازار صاحبات مشاريع ريفية وذلك لتسويق منتجاتهن الحرفية والغذائية الريفية المتنوعة بأسعار مناسبة.

واشتمل الاحتفال على بازار خيري لتشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية الريفية المميزة، ومنتجات حرفية متنوعة مصنوعة بحرفية عالية ومستمدة من التراث الأردني، ومنتجات صناعية ومشاريع متنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن البازار جاء في اطار خطة المديرية لتقديم مختلف اوجه الدعم للسيدات الريفيات تماشيا مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لدعم وتمكين المرأة في مختلف القطاعات ولمحاربه البطالة والفقر وتوفير فرص عمل لهن، و تزامنا مع احتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي 62 لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية وحرصاً على تنمية المشروعات على مدار العام بصورة دوريه بهدف توفير جميع الفرص لسيدات المجتمع حيث تتواجد في المعرض كافه المنتجات الريفية والمشغولات اليدوية.









من جهتها أشارت المهندسة كاتلينا الحراحشة رئيسة شعبة تمكين المرأة في مديرية زراعة المفرق "أن تمكين المرأة الريفية في محافظة المفرق ودعمها جاء من خلال رؤية المديرية بإيجاد اسواق ترويجية لترويج منتجاتهن.

واشارت الحراحشة أن هذه المبادرات ما هي إلا بمثابة فرص تعزيز لعمل المرأة الريفية في محافظة المفرق وتحفيزها كسيدة مجتمع محلي على إقامة مشاريعها الخاصة بها والتي تعدمصدر مدر للدخل، وللحد من مشكلتي الفقر والبطالة وواصلت أن هناك العديد من قصص النجاح التي خرجت من العدم وساهمت في رفع كفاءة المرأة المفرقاوية حيث ان أغلب العاملات في مجال المشاريع الإنتاجية هن صاحبات الشهادات التعليمية العالية وحاصلات على الماجستير؛ ولكن بسبب قلة الوظائف وفرص العمل اضطررن الى العمل في مجال الحرف اليدوية.









كريمة شديفات فنانه تشكيلية ومشاركة في البازار قالت لـ"الغد" أن هذه المشاركة كانت بمثابة فرص لتشبيك سيدات المجتمع المحلي لتتيح لنا تعريف الزوار بماهية المنتج المقدم وبطبيعة منتجاتنا اليدوية والحرفية وشكرت الشديفات مديرية الزراعة على هذه الفعاليات والبازارات التي تقيمها على مدار العام.