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بلدية إربد.. ملف المكافآت للواجهة.. والموظفون يعتزمون التصعيد

2/13/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد- في تطور جديد على ملف المكافآت والمطالب المالية لموظفي بلدية إربد الكبرى، يعتزم موظفو البلدية تنفيذ اعتصام بتاريخ 26 شباط (فبراير) الحالي أمام مبنى البلدية في خطوة أولى، ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية يعتزمون تنفيذها، احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم، وعزم المجلس البلدي المضي باعتماد آلية جديدة لاحتساب المكافآت، والتي من شأنها الإضرار بهم، وفق تأكيدهم.
وقالوا إن البلدية تنوي إعطاء المكافآت المالية صفة عدم ثبات قيمتها، وهذا مبرر لعدم احتسابها وإدخالها ضمن الضمان الاجتماعي، وهو ما يضع أكثر من 3500 موظف وعائلاتهم بخطر ويلحق يهم الضرر.
وحسب رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الأردن (تحت التأسيس) أحمد السعدي "فإن الموظف في بلدية اربد، لم يلمس أي تحسن في ظروفه الوظيفية، بل أصبح الضغط هو السمة البارزة في هذه الفترة، وزادت الأعباء والضغوطات النفسية على الموظفين نتيجة عدم الاستقرار في كافة المجالات".
وأضاف في بيان صحفي "أن أجر الموظف أصبح الشغل الشاغل بعد أن تركت البلدية ميدانها، ولم يلمس المواطن أي تغيير يذكر وانعدمت الخدمات في الدورة الحالية وذهبت أدراج الرياح".
وتتمثل المطالب، وفق السعدي "بعدم المساس في المكافآت واتخاذ قرار من المجلس البلدي لكافة الدوائر وعدم اقتصارها على دوائر دون أخرى"، لافتا إلى أن "هناك موظفين كانوا يتقاضون مكافآت شهرية منذ أكثر من 10 سنوات تم إيقافها دون أي سبب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدني راتبه في الضمان الاجتماعي مستقبلا وخصوصا وأن تلك المكافآت كانت تحتسب في الضمان".
وطالب السعدي برفع أجور عمال المياومة التي لم يتم رفعها منذ أكثر من 3 أعوام، كما رفع قيمة المكافآت الثابتة بدلا من 35 دينارا إلى 60 دينارا، وإعادة فتح لجان التحقيق، وإلغاء كافة العقوبات التي أخذت بطريقة غير قانونية.
وشملت المطالب أيضا "إنهاء ملف الفروقات للعاملين والمتقاعدين والالتزام بالكتب الصادرة من ديوان الرأي والتشريع ووزارة الإدارة المحلية وتفعيل صندوق الإسكان الذي مضى على إقراره 5 سنوات"، وفق السعدي. كما أشار إلى أن "البلدية قامت بإيقاف علاوة بدل العدوى والبالغة 25 دينارا عن 270 موظفا، رغم وجود نصوص قانونية تمنح هؤلاء الموظفين هذه العلاوة".
وقال السعدي إن "الآلية التي ستعتمدها البلدية مخالفة لتعليمات منح المكافآت والحوافز، إذ إن المكافآت تُمنح بناءً على إنتاجية الموظف والتزامه بالدوام وبتعليمات البلدية، وليس بناءً على تحديد عدد الموظفين الملتزمين والمجتهدين الذين يستحقون تقييمات عالية أو متدنية لتقاضي المكافآت".
وبين أن "المكافآت والحوافز جاءت لدعم رواتب الموظفين المتهالكة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الراتب، ويعتمد عليها الموظفون بشكل كبير في إعالاتهم وإيفاء احتياجاتهم"، مؤكدا أن "رواتب موظفي البلدية متهالكة أصلا وبحاجة إلى الكثير لتصل إلى تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم".
وطالب "بعدم المساس بمخصصات المكافآت وإلغاء هذا التعميم لما له من ضرر كبير سيطال ما يزيد على 75 % من موظفي البلدية".
ورفض رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي التعليق على الموضوع، في وقت كان مجلس بلدية إربد الكبرى قرر الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لغايات تحديد قيمة المكافآت الشهرية لموظفي بلدية إربد الكبرى، صرف مكافآت مالية شهرية لموظفي مديرية النظافة العامة وسائقي آليات جمع النفايات وذلك لقاء عملهم أيام الجمع وخارج أوقات الدوام الرسمي.
ومن توصيات اللجنة المشكلة، عدم المساس بمكافآت هؤلاء الموظفين، حيث تم التنسيب لهم بمكافآت مالية تعادل مكافآتهم المالية المصروفة لهم بالسنوات السابقة، وهذه المكافآت لا علاقة لها بالمكافآت الشهرية التي يتقاضونها على كشف الراتب والبالغة 35 دينارا شهرياً.
وبحسب بيان صحفي لبلدية إربد الكبرى فإن اللجنة تعمل حالياً لتحديد قيمة المكافآت لكافة الدوائر وأقسام البلدية المختلفة ولحين اكتمال تقييمات الموظفين من قبل مدراء هذه الدوائر.
وكان موظفو بلدية إربد اعتصموا أكثر من مرة في سنوات سابقة احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبات وظيفية وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تم تلبية جزء من تلك المطالب، فيما الجزء الآخر ما زال معلقا دون تنفيذ.
وكانت البلدية أصدرت تعميما العام الماضي لمديري الدوائر التابعة لها، يقضي بتطبيق آلية جديدة لاحتساب مكافآت الموظفين الشهرية.
ووفقا للتعميم، فإنه سيتم تقييم الموظفين من حيث النسب المئوية لتقاضي المكافآت، ما يعني أن النسب المئوية لاحتساب المكافآت ستكون محصورة بعدد معين من الموظفين في الدائرة الواحدة.
وتوزعت النسب المئوية لاحتساب المكافآت، وفق التعميم، كالتالي: المكافأة التي تكون نسبتها 100 بالمائة سيتقاضاها 5 %، من مجمل كادر الدائرة الواحدة، ومكافأة الـ90 % سيتقاضاها 10 %، ومكافأة الـ80 % سيتقاضاها 15 %، ومكافأة الـ70 % سيتقاضاها 20 %، ومكافأة الـ60 % سيتقاضاها 25 %، وأخيرا مكافأة الـ50 % سيتقاضاها 30 %.
من جانبه، قال أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية د: نضال أبو عرابي إن دور الوزارة يقتصر على التحقق من مدى التزام البلدية بالنسبة المحددة بموجب التشريعات النافذة وهي أن لا تتجاوز 15 % من حجم الرواتب السنوية المرصودة على موازنة البلدية المصادق عليها.
أما توزيع المكافآت وتحديد مقدار القيم المالية وأسماء الموظفين والعمال الذين سيتم صرف المكافآت لهم، فهو قرار للمجلس البلدي، وفق أبو عرابي.
وكان مجلس بلدية إربد الكبرى أقر قبل عامين نظاماً جديداً للمكافآت الخاصة بموظفي البلدية وفق رئيس المجلس الدكتور المهندس نبيل الكوفحي.
وأكد الكوفحي حينها، أن النظام الجديد يقوم على مبدأ العدالة والتحفيز والتوسع والشمول، وتم إقراره بعد مراجعة آلية منح المكافآت التي كانت معتمدة سابقاً، ووضع معايير جديدة شاملة لاحتساب المكافآت.
وبين أن الأسس التي اعتمدت تضمنت تحفيز الموظفين على العمل النوعي كما شملت توسيع قاعدة المستفيدين من تقاضي المكافآت بإضافة 1000 موظف للمرة الأولى.

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