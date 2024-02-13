Wednesday, 14 February 2024 12:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلديات الأغوار الوسطى.. واقع خدمي مترد يعيق دورها التنموي

2/13/2024 2:25:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى- فيما تعتبر البلديات العصب الرئيس للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي في المدن والقرى، إلا أن مناطق الأغوار الوسطى، ما تزال تعاني نتيجة عدم مقدرة البلديات فيها على تلبية احتياجات السكان على صعيد الخدمات الضرورية، ليبقى دورها التنموي مغيب بشكل تام.
قصور كبير يعتري تنفيذ الواجبات الخدمية خاصة، فيما يتعلق بتحسين شبكة الطرق وإدامة أعمال النظافة مرده ضعف الإمكانات المادية، إذ إن قلة الإيرادات وارتفاع المصاريف وخاصة رواتب الموظفين التي تفوق نصف موازنة معظم البلديات يضعها أمام تحد كبير، والعمل على تحسين الواقع الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين ومحاولة تعزيز المجالات التنموية.
ويرى مواطنون أن البلديات ما تزال عاجزة عن النهوض بواقع البنية التحتية في كافة المناطق، متسائلين كيف يمكنها النهوض بالواقع التنموي وتخطي الاحتياجات الخدمية التي يحتاجونها.
في المقابل، يقول رئيس بلدية ديرعلا الجديدة مصطفى الشطي، "إن معظم البلديات تعاني تحديات مادية تعيق تنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها المجالس البلدية لتقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، فالواقع الخدمي ما يزال دون المأمول والنهوض به يلزمه موازنات ضخمة"، لافتا إلى "أن البلديات عادة ما تصطدم بحجم العمل المطلوب منها للنهوض بواقع البنية التحتية التي تشكل أولى اهتمامات السكان في ظل تواضع الإمكانات المادية".
ويضيف "أن الواقع الذي تعيشه البلديات حاليا، لا يمكنها من تنفيذ الخطط التنموية اللازمة بالنهوض بالمجتمعات المحلية، ما يتطلب العمل بجدية لتوفير مصادر دخل إضافية، والعمل على تحسين تحصيل الإيرادات وتقليل النفقات بما يضمن رفد الموازنة بالأموال اللازمة لتنفيذ خططها سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي".
وبين، "أن عجز موازنة بلدية ديرعلا يتجاوز 3 ملايين دينار إضافة إلى 1.7 مليون دينار ديون في حين تبلغ نسبة رواتب الموظفين ما يقارب من 50 % من الموازنة".
ويشير إلى أن "بلدية ديرعلا أولت الجانب التنموي اهتماما كبيرا، إذ قامت بإنشاء عدد من المشاريع التنموية المولدة لفرص العمل كمصنع للأسمدة العضوية بشقيها الحيواني والنباتي ومصنع تدوير البلاستيك ومصنع لفرز النفايات، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الشمسية، موضحا أن جميع هذه المشاريع تم تنفيذها بمنح خارجية ومحلية بهدف توفير فرص عمل للعديد من الفتيات والشباب والنهوض بالواقع البيئي والخدمي في اللواء".
ويؤكد رئيس بلدية سويمة عيسى الجعارات "أن البلديات هي الأقرب للمواطن، والأقدر على تحديد احتياجاته سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي، إلا أن الأوضاع المادية التي تعيشها معظم البلديات حددت أولويات العمل فيها على الجانب الخدمي والذي ما يزال يحتاج إلى جهود مضاعفة لإدامته والنهوض به"، مضيفا "أن تحسين واقع البنية التحتية في بلدية سويمة يحتاج إلى أكثر من مليون دينار وهذا المبلغ لا يمكن توفيره بأي شكل، ما أبقى معظم شبكة الطرق بحالة متردية، ناهيك عن النظافة والإنارة وغيرها من المتطلبات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر".
ويرى "أن المجلس البلدي يحاول تجنب تحمل أية التزامات قد لا يستطيع الوفاء بها، لأن أي جهد للنهوض بواقع البنية التحتية سيجبر البلدية على تحمل ديون كبيرة مقارنة بموازنتها المتواضعة"، لافتا إلى "أن رواتب الموظفين تشكل ما يزيد على 42 % من حجم الموازنة".
ويرى الجعارات "أن الواقع الذي تعيشه البلديات يحتاج إلى إعادة نظر ورؤية جديدة لمفهوم الإدارة المحلية بحيث يتضمن هذا المفهوم تعزيز المجالات التنموية وتحويلها إلى مجتمعات إنتاجية وبناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والأخذ في الاعتبار طبيعة كل بلدية حسب أصولها الإنتاجية"، قائلا، "هذا التحول يحتاج إلى توفير التمويل اللازم للانتهاء من المتطلبات الأساسية والبدء بعد ذلك بإنشاء المشاريع التنموية".
ويرى رئيس بلدية معدي الجديدة فيصل النعيمات "أن البلديات تعتبر العصب الرئيس لتدم المجتمعات، ونجاحها في أداء دورها الخدمي والتنموي يعد مؤشرا مهما لنجاحها"، مؤكدا "أن دور البلديات لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل هناك أدوار أخرى أبرزها الاستثمار وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تعود على المجتمع بالنفع".
ويقول"المهم وجود إرادة وفكر واعٍ وعمل يرتكز العمل الجاد الذي يهدف إلى خدمة المجتمع بكافة مكوناته والابتعاد عن المصالح الشخصية حتى لو كانت الموارد المالية ضعيفة وغير كافية"، مشددا على ضرورة العمل على بناء شراكات مع القطاع الخاص للنهوض بالواقع التنموي خاصة فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتوفير الخدمات اللازمة للقطاعات الإنتاجية لضمان توفير بيئة ملائمة لديمومتها.
ويشير النعيمات إلى أن "بلدية معدي الجديدة عملت على النهوض بواقع البنية التحتية بالتوازي مع الجانب التنموي، إذ تنفذ العديد من المشاريع الخدمية التي تمس حياة المواطن وإقامة العديد من المشاريع سواء بجهد وتمويل ذاتي أو من خلال مستثمرين"، مبينا "أنه جرى إنشاء مشغل لتدريج التمور لخدمة مزارعي النخيل وإنشاء مصنع لتفريز البطاطا بالتعاون مع أحد المستثمرين وهناك توجه للاستفادة من المنطقة الحرفية وتحويلها إلى أماكن لتبريد وحفظ المنتوجات الغذائية سواء المعدة للتصدير أو المعدة للاستهلاك المحلي".
من جانبه، يؤكد رئيس بلدية الشونة الوسطى أحمد العدوان "أن معظم البلديات تولي أهمية للجانب التنموي خاصة في يتعلق بإيجاد حلول في مجالات الطاقة التي تستنزف جزءا كبيرا من موازنات البلديات، إضافة إلى إدارة النفايات وتوفير الأماكن العامة وزيادة مشاركة النساء والشباب في العمل البلدي"، موضحا "أن تحقيق التنمية المنشودة يحتاج إلى التشبيك مع القطاعات العامة والخاصة للوصول إلى أدوار تنعكس إيجابا على المواطن".
ويوضح "أن الدور الخدمي الذي تقوم به البلديات يعد ذا أولوية بالنسبة للمواطن كونه يمس حياته اليومية"، مضيفا "أن معظم البلديات تواجه صعوبات مادية كارتفاع المصاريف ونقص المخصصات اللازمة للنهوض بالبنية التحتية ما يتطلب التحول إلى المشاريع التنموية الاستثمارية التي تعد أحد ركائز تحسين الإيرادات بما ينعكس إيجابا في الارتقاء بنوعية الخدمة المقدمة للمواطن".
ويشدد على ضرورة العمل على جلب الاستثمارات لإقامة المشاريع التنموية والحد من البطالة وزيادة فرص العمل، كون مناطق الأغوار تعد من المناطق الأشد فقرا وارتفاعا بنسب البطالة، لافتا إلى "أن بلدية الشونة الوسطى مستمرة في العمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار والقيام بالدور المطلوب منها حسب الإمكانات المتاحة بما في ذلك الواقع الخدمي والتنموي".

MENAFN13022024000072011014ID1107847794

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث