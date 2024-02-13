جاياردو يواصل إبعاد بنزيما

(MENAFN
- Al Watan) استقر مدرب الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على الخماسي الأجنبي، الذي سيخوض بهم مواجهة نافباهور الأوزبكي، بعد غد، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ وقع اختيار جاياردو على الخماسي، المصري أحمد حجازي والفرنسي نجولو كانتي والبرازيليين فابينيو ورومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وركز المدرب الأرجنتيني على اللاعبين الخمسة، خلال الحصص التدريبية الأخيرة للنمور، مستبعداً الفرنسي كريم بنزيما من القائمة التي سيخوض بها الموقعة القارية.
وتفرض لائحة أبطال آسيا على كل فريق، إشراك 6 أجانب بحد أقصى، بينهم لاعب آسيوي، إلا أن الاتحاد لا يملك بين أجانبه لاعباً آسيوياً.
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