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جاياردو يواصل إبعاد بنزيما

2/13/2024 2:24:01 PM
(MENAFN- Al Watan) استقر مدرب الاتحاد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو على الخماسي الأجنبي، الذي سيخوض بهم مواجهة نافباهور الأوزبكي، بعد غد، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، إذ وقع اختيار جاياردو على الخماسي، المصري أحمد حجازي والفرنسي نجولو كانتي والبرازيليين فابينيو ورومارينيو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، وركز المدرب الأرجنتيني على اللاعبين الخمسة، خلال الحصص التدريبية الأخيرة للنمور، مستبعداً الفرنسي كريم بنزيما من القائمة التي سيخوض بها الموقعة القارية.
وتفرض لائحة أبطال آسيا على كل فريق، إشراك 6 أجانب بحد أقصى، بينهم لاعب آسيوي، إلا أن الاتحاد لا يملك بين أجانبه لاعباً آسيوياً.

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