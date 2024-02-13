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استعادة أرض حكومية مخصصة لإنشاء حديقة عامة وإزالة المباني المقامة عليها بجدة - جريدة الوطن السعودية

2/13/2024 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) استمراراً لجهودها في رصد المخالفات وتحسين المشهد الحضري شرعت أمانة محافظة جدة في إزالة تعديات على جزء من حديقة عامة بحي "النسيم" التابع لنطاق الشرفية على مساحة قدرت بنحو 300 متراً مربعاً، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية التي تنفذها البلدية لتطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.
وبين رئيس بلدية الشرفية المهندس سعد محمد القحطاني أن الفرق الرقابية تمكنت من حصر مباني متعدية على حديقة عامة بحي "النسيم" بنطاق البلدية، والتي استغلها مخالفون بهدف البناء عليها دون أن يكون لديهم أي مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء تخولهم لإقامة الإنشاءات عليها، حيث باشرت آليات البلدية المواقع المحصورة ونفذت أعمال الإزالة.
وفي سياق متصل باشرت بلدية الشرفية أعمالها في متابعة "البيع العشوائي" حيث صادرت البلدية ما تخطى 5 أطنان من الخضار والفواكه من الباعة الجائلين في مواقع مختلفة بالنطاق، والتي تأتي ضمن الحملات الميدانية المستمرة على الباعة الجائلين المخالفين، لإزالة المباسط المخالفة

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