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قصة الطفلة هند مؤلمة - جريدة الوطن السعودية

2/13/2024 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) تستمر إسرائيل في القتل الجماعي وإحراق غزة بمن فيها من شيوخ وأطفال ونساء وهدم مساكنها وجوامعها ومستشفياتها والبنية التحتية لها وتشريد أهلها قسرًا والعالم يتفرج كأنه يتابع مسلسلا دراميا وينتظر نهايته دون أن يحرك ساكنًا، وفي كل يوم يزمجر ويتهدد ويتوعد نتنياهو بقتل مزيد من الشعب الفلسطيني وبسلاح من يدعون الإنصاف وسكوت من الآخرين والآن يريد مهاجمة مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، وسط مخاوف من كارثة يواجهها ما يصل إلى 1.4 مليون شخص يتكدسون في هذه المنطقة على الحدود مع مصر.
العالم مصدوم من قصة الطفلة الصغيرة هند رجب التي فُقدت قبل أسبوعين مع أفراد عائلتها في مدينة غزة، وتجسّد حادثة مقتل الطفلة هند البالغة من العمر 6 سنوات، مأساة غزة التي فقدت أكثر من 28 ألفًا من سكانها جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر الماضي. تدمي القلب وتذرف من أجلها العين تلك القصة التي تداولتها قنوات التواصل الأيام الماضية وهي قصة اختفائها في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ومكالماتها المؤثرة مع ((الهلال الأحمر الفلسطيني)) خلال الساعات التي كانت فيها على قيد الحياة وبقيت وحيدة وسط جثث أقربائها في السيارة. وكانت الطفلة تتوسل في إحدى المكالمات: ((تعالوا (...) خذوني، أنا خائفة جداً، أرجوكم تعالوا)). وأخيراً يُعثر على جثتها بعد أسبوعين إلى جانب جثث أقربائها واثنين من المسعفين كانا يحاولان إنقاذها. وهذا ما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)) أنه عُثر على الجثث في سيارة قرب محطة للوقود في منطقة تل الهوى بعد انسحاب الدبابات والمدرّعات الإسرائيلية فجراً من المنطقة. هذا الأمر لا تقره الأديان السماوية ولا الأعراف الدولية ولا الإنسانية جمعاء وكل ضمير حي يرفض هذا التصرف الهمجي لإسرائيل ومساعديها.. نأمل أن يكون هناك إجماع دولي لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنسحاب كامل قواتها من الأراضي الفلسطينية لقد بلغ السيل الزبى وطفح الكيل وستكون تداعيات هذه الحرب كارثية إن لم توقف.

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