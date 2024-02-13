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الجبوري وصراع الجينات في أرض العرب - جريدة الوطن السعودية

2/13/2024 2:23:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يأتي كتاب عبدالله السالم الجبوري الموسوم (صراع الجينات في أرض العرب) بنسخته العربية الطبعة الأولى 2024، الصادر عن دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر _ بغداد في 524 صحفة، بتقديم الدكتور إبراهيم العلاف أستاذ التاريخ الحديث المتمرس بجامعة الموصل، ليكون مصدراً جديداً، مضافا إلى ما هو موجود في المكتبة العربية، من مصادر أخرى، عن الأنساب، وما تتعرض له أنساب البنى العشائرية والاجتماعية، من حملات مسخ وتشويه وإثارة الصراعات العشائرية التي لخصها وعبر عنها بدقة، العنوان الذي حمله الكتاب تحت مسمى (صراع الجينات في أرض العرب).
وليس بغريب على المؤلف أن يتناول مثل هذا الموضوع المهم، فقد سبق له أن ألف كتاب (موسوعة تاريخ ونسب قبيلة الجبور) الذي كان جهدا كبيرا ومتميزا حقا، وثق فيه تأريخ ونسب القبيلة، بعد غياب التدوين عن ساحة الأنساب منذ أمد بعيد، حيث كان أبناء القبيلة يضطرون إلى حفظ أنسابهم والعناية بها عن طريق الحفظ والاستظهار، وتداولها بالمشافهة، مما قد يعرض الأنساب للمسخ والتشويه بضعف الذاكرة بمرور الوقت، ولاسيما في عصرنا الحاضر، مع تسارع تداعيات الحداثة الجارفة، وانحسار مجالس السمر في الدواوين، حيث تراجع الاهتمام بتداول مرويات التراث والنسب كثيراً ، وخاصة مع غياب ثقافة البيئة الملائمة للتداول.
وتجدر الإشارة إلى أن الكتاب يتميز بتغطيته الشاملة لكل تفاصيل موضوع صراع الجينات الذي يتجسد في موضوع الأنساب، من خلال الأبواب السبعة التي تضمنها الكتاب، بدءا بالباب الأول، المتضمن النسب وأهميته لدى العرب، وانتهاء بالباب السابع أقسام العرب.
وتأتي قيمة الكتاب العلمية والمهنية من كونه جاء بسرديته الموضوعية نتاج تأليف كاتب ومؤرخ وخبير ، عاش تفاصيل مفردات العمل، والبحث التاريخي في الأنساب، والتراث، محققا وباحثا ومنقبا، لفترة طويلة، ليكون الكتاب بتلك المعطيات، مستودع خبرة متراكمة، في تاريخ وأنساب العشائر، تضفي على الكتاب قيمة موسوعية إضافية.
وهكذا يعتبر الكتاب، بهذه المنهجية المهنية الشمولية، مصدرا مهما للباحثين والدارسين والمهتمين بالأنساب، لأنه جاء وليد خبرة ميدانية متراكمة طويلة، واختصاص مهني رصين للمؤلف، واهتمام بعين تاريخية متمكنة ومتمرسة.
ولعل طرح هذا الكتاب المرجع مترجما إلى اللغة الإنجليزية مستقبلا، سيكون مفيداً جداً، لتعميم الفائدة منه مصدراً للجميع. والكتاب بعد ذلك كله جهد علمي مهني بمصادره وطريقة تناوله، يستحق عليه المؤلف، عبدالله السالم الجبوري، خبير الأنساب وتراث العشائر، كل الإشادة والإطراء والثناء.

MENAFN13022024000089011017ID1107847787

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