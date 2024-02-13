ارتقِ بتجربة مشاهدة كرة القدم مع تلفزيون LG OLED Evo M3

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- AETOSWire) اجمع الفريق وابدأ موسم المباريات المثيرة بجلب أجواء الاستاد مباشرةً إلى غرفة معيشتك. مع تلفزيون LG OLED evo M3 4K الذكي، سواء كانت دوري أبطال آسيا أو سباقات اللقب في الدوريات الأوروبية "الخمسة الكبار"، شاهد كل ركلة وقرارات VAR الجدلية بوضوح مذهل وحيوية غامرة.
معروف من قبل مجلة TIME كإحدى "ابتكارات تغيير اللعبة" لعام 2023، يوفر سلسلة LG OLED evo M3 – الحصرية لعملاء الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – تجربة مشاهدة لا مثيل لها، مثالية لعشاق الرياضة ومتابعي كرة القدم في الشرق الأوسط الذين لا يستطيعون حضور المباريات الكبيرة.
سواء اخترت شاشة بحجم 77، 83، أو 97 بوصة المذهلة، يلبي هذا التلفزيون الأول من نوعه في العالم بتقنية OLED بدقة 4K واتصال لاسلكي 120 Hz تفضيلات متنوعة، مما يجعله الخيار الأمثل لمواجهات الرياضات المثيرة وماراثونات كرة القدم الاحتفالية. تضيف حصرية سلسلة M3 لمسة من المجد إلى التكنولوجيا المتطورة لإل جي، مؤكدةً مكانتها كرائدة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية.
مع نهج إل جي الابتكاري في تصميم التلفزيونات، يعيد تلفزيون OLED مع صندوق Zero Connect تعريف اللعبة بشكل أصغر، مما يلغي فوضى الكابلات ويوفر مساحة سلسة. استفد من الحرية اللاسلكية لنقل شاشتك بسهولة، مما يتيح لك تغيير مكان المشاهدة كما تشاء.
ومع بكسلات LG OLED المبتكرة التي تضيء بشكل أكثر إشراقًا من أي وقت مضى بفضل خوارزمية تعزيز الضوء، وهندسة التحكم في الضوء، والتحسينات المدعومة بمعالج α9 AI 4K Gen6، تعد سلسلة M بالأسود العميق وتباين لا نهائي. اغمر نفسك في ألوان موسم كرة القدم النابضة بالحياة، عرضًا غنيًا بالألوان الطبيعية والدرجات، لصورة حيوية ومذهلة.
شجع فريقك نحو الفوز من راحة منزلك مع إل جي. لمعرفة المزيد عن سلسلة تلفزيونات LG OLED evo M3 الذكية، يرجى زيارة:
نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي
تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة
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