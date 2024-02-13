ارتقِ بتجربة مشاهدة كرة القدم مع تلفزيون LG OLED Evo M3

MENAFN - AETOSWire) اجمع الفريق وابدأ موسم المباريات المثيرة بجلب أجواء الاستاد مباشرةً إلى غرفة معيشتك. مع تلفزيون LG OLED evo M3 4K الذكي، سواء كانت دوري أبطال آسيا أو سباقات اللقب في الدوريات الأوروبية "الخمسة الكبار"، شاهد كل ركلة وقرارات VAR الجدلية بوضوح مذهل وحيوية غامرة.

معروف من قبل مجلة TIME كإحدى "ابتكارات تغيير اللعبة" لعام 2023، يوفر سلسلة LG OLED evo M3 – الحصرية لعملاء الإمارات العربية المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا – تجربة مشاهدة لا مثيل لها، مثالية لعشاق الرياضة ومتابعي كرة القدم في الشرق الأوسط الذين لا يستطيعون حضور المباريات الكبيرة.

سواء اخترت شاشة بحجم 77، 83، أو 97 بوصة المذهلة، يلبي هذا التلفزيون الأول من نوعه في العالم بتقنية OLED بدقة 4K واتصال لاسلكي 120 Hz تفضيلات متنوعة، مما يجعله الخيار الأمثل لمواجهات الرياضات المثيرة وماراثونات كرة القدم الاحتفالية. تضيف حصرية سلسلة M3 لمسة من المجد إلى التكنولوجيا المتطورة لإل جي، مؤكدةً مكانتها كرائدة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية.

مع نهج إل جي الابتكاري في تصميم التلفزيونات، يعيد تلفزيون OLED مع صندوق Zero Connect تعريف اللعبة بشكل أصغر، مما يلغي فوضى الكابلات ويوفر مساحة سلسة. استفد من الحرية اللاسلكية لنقل شاشتك بسهولة، مما يتيح لك تغيير مكان المشاهدة كما تشاء.

ومع بكسلات LG OLED المبتكرة التي تضيء بشكل أكثر إشراقًا من أي وقت مضى بفضل خوارزمية تعزيز الضوء، وهندسة التحكم في الضوء، والتحسينات المدعومة بمعالج α9 AI 4K Gen6، تعد سلسلة M بالأسود العميق وتباين لا نهائي. اغمر نفسك في ألوان موسم كرة القدم النابضة بالحياة، عرضًا غنيًا بالألوان الطبيعية والدرجات، لصورة حيوية ومذهلة.

شجع فريقك نحو الفوز من راحة منزلك مع إل جي. لمعرفة المزيد عن سلسلة تلفزيونات LG OLED evo M3 الذكية، يرجى زيارة:

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس للترفيه المنزلي

تُعد شركة "إل جي للترفيه المنزلي" رائدة في صناعة أجهزة التلفاز وأنظمة الصوت والفيديو، كما أشتهرت الشركة كمبتكرة في مجال صناعة أجهزة تلفاز OLED التي أحدثت ثورة في أجهزة تلفاز الفئة الممتازة (بريميوم). تلتزم "إل جي" بالإرتقاء بأسلوب حياة العملاء من خلال تقديمها لأجهزة الترفيه المنزلي المبتكرة، التي تقودها تلفارات OLED الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى أجهزة تلفازQNED Mini LED التي تتميز بتقنية Quantum Dot NanoCell، وحلول الصوت التي طوّرتها بالشراكة مع Meridian Audio. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة