GKN Powder Metallurgy تحصل على الميدالية البلاتينية للتميز في الاستدامة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) حصلت شركة "GKN Powder Metallurgy"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال ميتالورجيا المساحيق والحلول المبتكرة والمستدامة لمجموعة واسعة من تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية، على تصنيف EcoVadis البلاتيني لأدائها المتميز في مجال الاستدامة.

من بين جميع وحدات الأعمال، ومع إجمالي 27 موقع تصنيع في جميع أنحاء العالم، مُنحت شركة GKN Powder Metallurgy الميدالية البلاتينية التي تضع الشركة ضمن أفضل 1% من بين أكثر من 125000 شركة تم تقييمها في مجالات العمل وحقوق الإنسان والبيئة والأخلاق والمشتريات المستدامة. وتمثل هذه الجائزة مؤشرًا مرجعيًا للشركات التي تظهر أعلى معايير إدارة الاستدامة.

تعكس الجائزة جهود GKN Powder Metallurgy لتعزيز الإدارة المستدامة وممارسات التصنيع، بما في ذلك وضع أهداف قائمة على العلم (SBTi)، وتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون، والسعي إلى تحقيق صافي الصفر فيما يخص انبعاثات الغازات الدفيئة خلال إطار زمني طموح، وبالفعل تعمل العديد من مواقع الشركة بالطاقة النظيفة. بشكل عام، تعتمد عملية ميتالورجيا المساحيق في الشركة إلى حد كبير على المواد المُعاد تدويرها، وهو ما يساهم في نظام الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام الموارد والحفاظ على المواد الخام.

وقال Diego Laurent، الرئيس التنفيذي:

"نشعر بالفخر حيال حصولنا على هذا التقدير المتميز. وهذا يؤكد التزامنا الحقيقي بالاستدامة والتقدم المحرز في شركتنا. وفي حين نتوقف لحظة للاحتفال بهذا الإنجاز كفريق، نجدد التزامنا بالقيم التي أكسبتنا هذا التقدير، ونركز على تحقيق المزيد من التقدم في هذه الرحلة المستمرة."

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حول GKN Powder Metallurgy

تحل GKN Powder Metallurgy التحديات المعقدة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية بتقديم حلول مستدامة ومبتكرة من خلال تكنولوجيا ميتالورجيا المساحيق الفضلى في فئتها. تُعد الشركة مزودًا على مستوى عالمي لمواد المساحيق المعدنية والمكونات والتطبيقات وحلول الكهرباء من خلال وحدات الأعمال الثلاث التابعة لها GKN Powders/Hoeganaes وGKN Sinter Metals وGKN Additive. تلتزم GKN Powder Metallurgy بالأهداف المستدامة من خلال توفير الخبرة الرائدة في مجال مساحيق المعادن والهندسة المبتكرة وخبرة العمليات الواسعة لتحويل الأفكار إلى إنتاج. تُعد GKN Powder Metallurgy جزءًا من شركة Dowlais Group plc وتعمل على تمكين أكثر من 5000 مفكر مبتكر في 27 موقعًا، وهو ما يضع شبكتها الهندسية العالمية على أعلى المعايير. gknpm

حول EcoVadis: تُعد EcoVadis المزود الأكبر والأكثر ثقة لتقييمات وإرشادات استدامة الأعمال لأكثر من 125000 شركة مصنفة حول العالم.

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