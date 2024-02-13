GKN Powder Metallurgy تحصل على الميدالية البلاتينية للتميز في الاستدامة

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- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) حصلت شركة "GKN Powder Metallurgy"، الشركة الرائدة عالميًا في مجال ميتالورجيا المساحيق والحلول المبتكرة والمستدامة لمجموعة واسعة من تطبيقات السيارات والتطبيقات الصناعية، على تصنيف EcoVadis البلاتيني لأدائها المتميز في مجال الاستدامة.
من بين جميع وحدات الأعمال، ومع إجمالي 27 موقع تصنيع في جميع أنحاء العالم، مُنحت شركة GKN Powder Metallurgy الميدالية البلاتينية التي تضع الشركة ضمن أفضل 1% من بين أكثر من 125000 شركة تم تقييمها في مجالات العمل وحقوق الإنسان والبيئة والأخلاق والمشتريات المستدامة. وتمثل هذه الجائزة مؤشرًا مرجعيًا للشركات التي تظهر أعلى معايير إدارة الاستدامة.
تعكس الجائزة جهود GKN Powder Metallurgy لتعزيز الإدارة المستدامة وممارسات التصنيع، بما في ذلك وضع أهداف قائمة على العلم (SBTi)، وتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون، والسعي إلى تحقيق صافي الصفر فيما يخص انبعاثات الغازات الدفيئة خلال إطار زمني طموح، وبالفعل تعمل العديد من مواقع الشركة بالطاقة النظيفة. بشكل عام، تعتمد عملية ميتالورجيا المساحيق في الشركة إلى حد كبير على المواد المُعاد تدويرها، وهو ما يساهم في نظام الاقتصاد الدائري من خلال إعادة استخدام الموارد والحفاظ على المواد الخام.
وقال Diego Laurent، الرئيس التنفيذي:
"نشعر بالفخر حيال حصولنا على هذا التقدير المتميز. وهذا يؤكد التزامنا الحقيقي بالاستدامة والتقدم المحرز في شركتنا. وفي حين نتوقف لحظة للاحتفال بهذا الإنجاز كفريق، نجدد التزامنا بالقيم التي أكسبتنا هذا التقدير، ونركز على تحقيق المزيد من التقدم في هذه الرحلة المستمرة."
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حول GKN Powder Metallurgy
تحل GKN Powder Metallurgy التحديات المعقدة في أسواق السيارات والأسواق الصناعية بتقديم حلول مستدامة ومبتكرة من خلال تكنولوجيا ميتالورجيا المساحيق الفضلى في فئتها. تُعد الشركة مزودًا على مستوى عالمي لمواد المساحيق المعدنية والمكونات والتطبيقات وحلول الكهرباء من خلال وحدات الأعمال الثلاث التابعة لها GKN Powders/Hoeganaes وGKN Sinter Metals وGKN Additive. تلتزم GKN Powder Metallurgy بالأهداف المستدامة من خلال توفير الخبرة الرائدة في مجال مساحيق المعادن والهندسة المبتكرة وخبرة العمليات الواسعة لتحويل الأفكار إلى إنتاج. تُعد GKN Powder Metallurgy جزءًا من شركة Dowlais Group plc وتعمل على تمكين أكثر من 5000 مفكر مبتكر في 27 موقعًا، وهو ما يضع شبكتها الهندسية العالمية على أعلى المعايير. gknpm
حول EcoVadis: تُعد EcoVadis المزود الأكبر والأكثر ثقة لتقييمات وإرشادات استدامة الأعمال لأكثر من 125000 شركة مصنفة حول العالم.
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