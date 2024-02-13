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سلسة من المجد والأمجاد

2/13/2024 2:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) لا عُذرَ للشجَرِ الذي طابتْ لَهُ ‏أعراقُهُ ألا يطيبَ جَنَاهُ...
يوم جميل يعيشه الشعب السعودي على هذه الأرض الخصبة التي زرع فيها الملوك بذور المجد والاستقرار وأثمرت بتاريخ يتجدد كل عام يرسم ملامح الفخر والامتنان على وجوه الكبار والصغار.
أقف اليوم مع تاريخ وبطولات كُتبتْ ودرّست لتصنع فرداً سعودياً قوياً أشمّ يكمل حرث أرضه ويزرع الأمن والسلام ويجني ثمار العطاء والتقدير مع قادة تكمل مسيرة المجد وتلتقي مع فكر قيادي شاب تجسد في إنسان خِضّم يعمل من أجل دينه ووطنه والسير به نحو مستقبل باهر تحدد تاريخه الصادر، بمشيئة الله، والمسمى برؤية 2030.
اليوم نعيش لهفة المستقبل مع قادة وشعب يعمل من أجل تاريخ وتأسيس فكر تطويري وتنوع تنموي
يوم التأسيس هو بداية حُلم.
ونحن اليوم نسير حالمين مؤمنين بكفاءات شبابية سعودية يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، ورعاه، التي تسعى لتكون في المقام الأول وترتقي بهذا الوطن أمام دول العالم التي أوصى بها حكامنا منذ بزوغ شمس الدولة السعودية الأولى إلى هذا اليوم فهي لم تكن وليدة اللحظة بل شهدنا إرث من التاريخ العظيم وسلسة من المجد والأمجاد تسعى لعمارة الأرض بكامل المسؤولية لبناء شعب قوي يحمل راية الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء ويردد حامداً شاكراً لله في ذكرى متجددة تردد ((نحمد الله جت على ما تمنى))

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