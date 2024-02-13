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مسلسل ثانوية النسيم

2/13/2024 2:20:13 PM
(MENAFN- Al Watan) أبعاد تربوية وحياة اجتماعية كانت تعتمد في سلوكها على القوة والفتوة والشراسة لدى بعض الطلاب، إنهم صعاليك مارقون من عنفوان المراهقة.
مسلسل ثانوية النسيم أثار الفضول لدى الكثيرين، بأن المدرسة نواة يستقي منها هؤلاء السلوك العدائي وإثارة الفضول لدى الضعفاء بأنهم قدوة في خيال القوة والعبث والشجاعة والتصرف المخيف،
إنها حقبة من الزمن كانت انعكاسا جليا يظهر الشبح المرعب في مظاهر هؤلاء المراهقين، إنه الهروب من فجوة الألم والانكسار وضجيج الأسر لكي يدفنوه في دواخلهم التي تئن باليأس والحرمان وضياع المستقبل في هذه البيئات التعليمية.
هم أناس طيبون بين أهليهم وجيرانهم ومحيطهم، فيهم الاحترام والتقدير والحياء ولديهم الطموح والفكر والذكاء، ولكن هذا كله تطمس ألوانه مع أصدقاء أو شلة أنس على موائد الشيطان، يحملون أقلام الألوان الزاهية في حياتهم ليطمسوا الأمل، لأنهم لا يجيدون فن الرسم طريق مستقبل الحياة، فيخلطون هذه الألوان الممزوجة بالطموح مع بعضها، فيظهر السواد الأعظم في لوحات تفكيرهم، فإن كل شيء قد طمست معالمه من هذه الألوان الفكرية والتخطيط الأعمى التي أظهرت عضلاتهم قبل عقولهم، وأصبح الطريق مفروشا بالتشجيع من المحيط البائس أن هذه الأفعال هي الشجاعة والقوة والرجولة، فيكون جماح المراهقة تصرفات عمياء تثير القلق في محيط المدرسة.
كل منهم يدفن طموحه وأمنياته في نفسه خوفا من تهكم الآخرين عليه إنه فقدان للثقه.
عندما يجتمعون مع بعضهم يكون الصفاء عتبا فتجدهم ضعفاء عندما تصفو نفوسهم، أو يتلقون الملامة من أسرهم بأنهم ضائعين لا فائدة مرجوة منهم، فتجد دموعهم منهمرة حسرة وندما في زواياهم المظلمة، فيكون المال هو القشة التي يرونها بأنها طوق النجاة، ويبدأ التفكير في التوقف عن التعليم والسير نحو العمل البسيط لكي يسد رمق الجوع في نفوسهم وأسرهم، وقد تكون حاجة الأسر هي انعكاس فعلي لهذا الطالب.
لقد اختلف الآن الكثير ما بين طالب الأمس وطالب اليوم، شكلا وفكرا الذي يحاول الاعتماد على الذات مبكرا، لقد كان التعليم مغيبا عن كثير من الأسر، نظرا لانشغالهم في توفير لقمة العيش داخل الأسرة، والمدرسة هي المحيط الذي تمتزج فيه الأدوار، فالمعلم بثقافته يحاول جاهدا أن يؤدي مادته بالطريقة التي تصل إلى طلابه ويكتفي بهذا ويتعامل بقسوة مع الطلاب كردة فعل مغايره لإثبات هويته وسطوته، والمدير يقوم بالدور الريادي، ويكون إداريا بحتا في ضبط جماح المعلمين والطلبة بأسلوب فيه القوة والتوجيه الصارم والتعامل مع المشكلات بأسلوب حاد لا يقبل الحوار إلا بحضور ولي الأمر، وإذا حضر الولي يطلق قولته الشهيرة: لك اللحم ولنا العظم، إن الأسلوب العلمي والتربوي كان مغيبا تحت غطاء الهيبة والخوف من هذا المعلم، الذي لا يقبل الجدال والحوار ولا يبحث عن مشكلات الطلاب ولا يزور ولا يشارك الهموم ولا يتعرف أكثر على التفاصيل، فكره لا يتقبل هذا فيكون الانصدام أحيانا بواقع مرير له ارتباط جذري بالأسرة التي هي منطلق للحياة والحوض الحقيقي لزراعة الأبناء.
ما زالت هناك زوايا مظلمة في المدارس تحتاج إلى نبراس لمثل (الأستاذ عبدالله في المسلسل)، هؤلاء المعلمون العلميون التربويون الناصحون هم من يزرع الفكر ويبني الطموح ويثير الاهتمام بالتفاصيل لنجد أبناءنا نواة الوطن ومستقبله، إنها الحياة الأسرية والتربوية والتعليمية منظومة لا تكاد تنجلي إلا بالتكامل والتعاون.

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