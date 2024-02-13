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إتاحة إصدار رخصتين تجاريتين للمستثمرين عبر منصة الأعمال

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أتاح المركز السعودي للأعمال الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال، استخراج رخصة البلدية التجارية، بالإضافة إلى ترخيص سلامة الذي يصدر عن المديرية العامة للدفاع المدني، بشكل فوري، من خلال خدمة "إصدار رخصة البلدية التجارية" المتاحة في منصة الأعمال؛ بهدف تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة.
وتتيح الخدمة الجديدة لقطاع الأعمال طلب إصدار الرخصتين، لأكثر من 600 نشاط تجاري من خلال خطوة واحدة، بعد التحقق من عدة اشتراطات ومتطلبات، أبرزها: وجود عقد الإيجار أو صك الملكية أو عقد استثمار الموقع، ووجود فاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني، إضافةً إلى التأكد من الالتزام باشتراطات الأنشطة الواردة في بوابة "بلدي" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبوابة "سلامة" التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني. ويقوم المركز بالعديد من الأدوار أبرزها, اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة؛ بهدف الوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز الاقتصاد والنمو في المملكة. يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يتيح أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، تقدمها أكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، في فروعه الـ 17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، في حين تقدم منصة الأعمال الرقمية خدمات ذات قيمة نوعية، مخصصة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من إنجاز إجراءات أعمالهم الاقتصادية.

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