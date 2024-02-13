سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100 نقطة عند مستوى 12404 نقاط وبتداولات تجاوزت 11 مليار ريال، حيث سجلت أسهم 136 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تنمية، وسلامة، والباحة، وسيرا، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: لومي، وعذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبوان الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و5.13%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، وأديس، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 73.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 25378.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 800 سهم.
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