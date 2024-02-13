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سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100 نقطة

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تعاملات اليوم الثلاثاء باللون الأخضر كاسبا أكثر من 100 نقطة عند مستوى 12404 نقاط وبتداولات تجاوزت 11 مليار ريال، حيث سجلت أسهم 136 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 89شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تنمية، وسلامة، والباحة، وسيرا، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: لومي، وعذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسعودي الألماني الصحية، وبوان الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و5.13%.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وأرامكو السعودية، وأديس، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، وأديس، والإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 73.44 نقطة، ليقفل عند مستوى 25378.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و 800 سهم.

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