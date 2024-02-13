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تقديم خدمات الشركات الأجنبية الراغبة في فتح مقرات إقليمية إلكترونيا

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت وزارة التجارة عن تقديمها لخدمات إلكترونية للشركات الأجنبية الراغبة بفتح مقر إقليمي بعد حصول على ترخيص من وزارة الاستثمار.
وبينت الوزارة أن هذه الخدمات هي: إصدار المقر الإقليمي بصفته فرع شركة أجنبية، وتأسيس المقر الإقليمي بصفته شركة أجنبية، وإصدار وتعديل وتجديد السجل التجاري، وحجز الاسم التجاري. وأوضحت التجارة أنه يمكن التقديم على هذه الخدمات إلكترونيًا عبر الفرع الرقمي على الرابط: ، وكذلك عبر منصة المركز السعودي للأعمال على الرابط: business .

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