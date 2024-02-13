استدعاء 2495 سيارة مازدا لخلل في نظام التوجيه

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2495 سيارة مازدا من طراز CX-60 و CX-90 موديل 2024، لوجود خلل في الزنبرك الداخلي لنظام التوجيه بعجلة القيادة قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة مما يزيد احتمالية وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة ( Recalls
)، والتواصل مع شركة الحاج حسين علي رضا وشركائه على الرقم المجاني (8002440140)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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