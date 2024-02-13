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استدعاء 2495 سيارة مازدا لخلل في نظام التوجيه

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة التجارة استدعاء 2495 سيارة مازدا من طراز CX-60 و CX-90 موديل 2024، لوجود خلل في الزنبرك الداخلي لنظام التوجيه بعجلة القيادة قد يؤدي إلى صعوبة توجيه المركبة مما يزيد احتمالية وقوع حادث.
ودعت الوزارة مستخدمي هذه المركبات إلى التحقق من شمول رقم هيكل المركبة حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة ( Recalls )، والتواصل مع شركة الحاج حسين علي رضا وشركائه على الرقم المجاني (8002440140)، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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