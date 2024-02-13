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7.8 مليارات ريال طرح فبراير 2024 ضمن برنامج الصكوك المحلية

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر فبراير 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.874 مليارات ريال سعودي (سبعة مليارات وثمانمائة وأربعة وسبعون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى ثلاثة شرائح، بلغ حجم الأولى 1.180 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 2.720 مليار ريال سعودي (ملياران وسبعمائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034م، وبلغت الشريحة الثالثة 3.973 مليارات ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعمائة وثلاثة وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2039م.

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