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آل هيازع: سياسة الباب المفتوح تجسد روح التعاون والالتزام بالتقدم العلمي

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) قال رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع، إن التعليم والبحث والابتكار هم حجر الزاوية في المجتمع السعودي، حيث يمثلون المستقبل الذي يتم فيه تمكين الشباب من القيادة والابتكار وإحداث تأثير ايجابي ملموس في العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته في "منتدى كاوست للمستقبل 2024"؛ الذي تنظمه جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"؛ في حاضنة الشركات الناشئة في الرياض، "The Garage"؛ بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في مجال البحث والابتكار، والأكاديميين وممثلي مراكز الأبحاث.
وعبر آل هيازع عن سعادته باختيار مكان انعقاد المنتدى ( الكراج)، الذي يعد رمزاً للابتكار وريادة الأعمال في الرياض، ومبادرة رائعة لرعاية المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين في هذه البيئة، حيث يلتقي الإبداع بالفرصة، في رحاب العلم والتكنولوجيا والابتكار، مثمناً جهود الدكتور توني تشان رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، لدوره الرئيس في تنظيم هذا الحدث الذي يأتي امتدادًا للتعاون مع المؤسسات الوطنية، لتعزيز منظومة البحث والابتكار، معرباً عن تقديره لمعالي الدكتور منير الدسوقي، رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، لجهوده والمدينة في تشجيع الباحثين وقرار فتح أبواب مختبرات المدينة ، للاستفادة من التجهيزات والمرافق الفريدة التي تتمتع بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
وقال الدكتور آل هيازع: " نجتمع اليوم تحت شعار "الابتكار والتعاون"، في أجواء تجسد هذه المبادئ، حيث إن تعاوننا في جامعة الفيصل مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والعلوم الصحية، وإدارة الموارد المائية يدل على التزامنا بتحقيق الأهداف المحددة في الرؤية السعودية 2030".
وأشاد رئيس جامعة الفيصل بمستوى التعاون بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، وجامعة الفيصل، في المجالات الأكاديمية والبحثية، حيث ساهم ذلك في تقديم برامج اكاديمية مشتركة ودفع عجلة البحث العلمي والابتكار.
وشهد المنتدى عرض إنجازات "كاوست" على مدى 15 عامًا في مجال البحث والابتكار من خلال حلقات نقاش محورية ومعرض تفاعلي، وتسليط الضوء على العديد من الشركات الناشئة من الجامعة، وشركة البحر الأحمر، المتخصصة في تقنية الزراعة المستدامة، التي تعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

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