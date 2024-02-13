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الأحوال المدنية تدشن خدمات إلكترونية جديدة عبر أبشر

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّنت وكالة "الأحوال المدنية"، في نادي منسوبي الوزارة بالرياض، اليوم، خدمات إلكترونية جديدة عبر منصة "أبشر" بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بحضور وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
وأوضحت الأحوال المدنية أن الخدمات الجديدة شملت "تحديث سجل الأسرة"، و"تمكين الأسر الحاضنة للاستفادة من خدمات الهوية الوطنية عبر منصة أبشر"، و"إنهاء خدمات العسكريين" (أبشر حكومة)، و"مكتب الأحوال المدنية الافتراضي".
وبينت أنه تم تطوير خدمة الهوية الرقمية وتحسينها، وتطوير خدمة سجل الأسرة الرقمي، وتطوير خدمة دفع أجور التوصيل عن طريق منصة أبشر (سجل الأسرة)، وتطوير خدمة دفع واسترداد أجور التوصيل من خلال منصة أبشر (تسجيل المواليد)، وخدمة تحسين المطورة.
ولفتت إلى أنه بإمكان المستفيدين الاطلاع على إجراءات ومتطلبات الخدمات الجديدة أو المحسنة والمطورة عبر الدخول لحساب المستخدم في منصة "أبشر"، مؤكدة أنها تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير حلول رقمية ذكية للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

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