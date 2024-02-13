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وزير التعليم يتابع أوضاع المبتعثين في كندا

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير التعليم يوسف البنيان والوفد المرافق له، الطلبة السعوديين المبتعثين لدولة كندا، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا الدكتورة آمال بنت يحيى المعلمي، والقائم بأعمال الملحقية بكندا الدكتور سعيد بن كريدي السبيعي, وعددٍ من منسوبي الملحقية، وذلك ضمن برنامج زيارة معاليه لدولة كندا.
واطلع البنيان خلال اللقاء على أوضاع المبتعثين، واستمع لاستفساراتهم في حوار مفتوح حول أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم خلال مرحلة الابتعاث.
وأكد البنيان دور المبتعثين في تقديم صورة مشرّفة للمواطن، التي تجسد القيم الإنسانية والثقافية والاجتماعية للمملكة، وتبرز ما تمر به من تطورات في مختلف المجالات، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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