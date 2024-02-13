المملكة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة جولتين من بطولة العالم للبلياردو، وبطولة الماسترز للسنوكر، بداية من العام الحالي 2024 ولمدة 10 سنوات، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري، ورئيس مجلس إدارة ماتش روم سبورت إيدي هيرن، ستحتضن المملكة بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) في الفترة من الثالث وحتى الثامن من يونيو المقبل، في الصالات الرياضية الخضراء بجدة، بمجموع جوائز قياسي، 600 ألف دولار، يتنافس عليها نخبة لاعبي البلياردو بمن فيهم بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خمس مرات وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.
وستقام النسخة السعودية من بطولة الماسترز للسنوكر خلال الفترة الـ31 من أغسطس وحتى السابع من سبتمبر المقبل في الرياض، بمشاركة محترفي اللعبة في العالم، حيث ستصبح رسمياً "البطولة الرابعة الكبرى"، بتقديمها جوائز تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024.
ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، حدثاً عالمياً مفتوحاً للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 128 لاعباً، إضافة إلى 6 محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.
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