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المملكة تستضيف بطولتي العالم للبلياردو والماسترز للسنوكر

2/13/2024 2:20:12 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة جولتين من بطولة العالم للبلياردو، وبطولة الماسترز للسنوكر، بداية من العام الحالي 2024 ولمدة 10 سنوات، بمشاركة نخبة من اللاعبين العالميين، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة.
وبموجب الاتفاقية التي وقعها رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، الدكتور ناصر الشمري، ورئيس مجلس إدارة ماتش روم سبورت إيدي هيرن، ستحتضن المملكة بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) في الفترة من الثالث وحتى الثامن من يونيو المقبل، في الصالات الرياضية الخضراء بجدة، بمجموع جوائز قياسي، 600 ألف دولار، يتنافس عليها نخبة لاعبي البلياردو بمن فيهم بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خمس مرات وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.
وستقام النسخة السعودية من بطولة الماسترز للسنوكر خلال الفترة الـ31 من أغسطس وحتى السابع من سبتمبر المقبل في الرياض، بمشاركة محترفي اللعبة في العالم، حيث ستصبح رسمياً "البطولة الرابعة الكبرى"، بتقديمها جوائز تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني، لتكون بذلك ثاني أغلى حدث من حيث الجوائز في جدول جولة السنوكر العالمية لعام 2024.
ومن المقرر أن تكون بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، حدثاً عالمياً مفتوحاً للمشاركة أمام جميع اللاعبين البالغ عددهم 128 لاعباً، إضافة إلى 6 محترفين من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.

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