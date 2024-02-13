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ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء هولندا تعزيز العلاقات والتعاون

2/13/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته.
ورحب ولي العهد في بداية الاستقبال بدولة رئيس الوزراء الهولندي في المملكة، متمنياً له ومرافقيه طيب الإقامة، فيما عبر دولته عن سعادته بزيارة المملكة، وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.
وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض عدد من المسائل ذات الاهتمام


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