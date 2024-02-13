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تركي آل الشيخ: التعيينات الجديدة ستسهم في تطوير قطاع الترفيه

2/13/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، أن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المهتمين والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة الذي وافقه على مجلس الوزراء اليوم، سيكون له الأثر البالغ في تعزيز دور الهيئة العامة للترفيه لتطوير القطاع الترفيهي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة.
وكان المجلس قد أقر تعيين الدكتور راكان بن حسين الحارثي، ومحيي الدين بن صالح كامل، وعبدالمجيد بن أحمد الحقباني، وخالد بن وليد الخضير، وسنان بن عصمت السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات.
وقال آل الشيخ: "كلنا ثقة في الخبرات الواسعة للأعضاء الجدد التي ستسهم بشكل كبير تحقيق مستهدفات القطاع، وتوفير تجارب فريدة للمستفيدين على اختلافهم".
من جهتهم، ثمّن الأعضاء المعينين حديثاً صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات، متطلعين إلى بذل كل ما من شانه نجاح وازدهار قطاع الترفيه في المملكة، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.

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