تركي آل الشيخ: التعيينات الجديدة ستسهم في تطوير قطاع الترفيه

(MENAFN
- Al Watan) أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، أن تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المهتمين والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة الذي وافقه على مجلس الوزراء اليوم، سيكون له الأثر البالغ في تعزيز دور الهيئة العامة للترفيه لتطوير القطاع الترفيهي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة.
وكان المجلس قد أقر تعيين الدكتور راكان بن حسين الحارثي، ومحيي الدين بن صالح كامل، وعبدالمجيد بن أحمد الحقباني، وخالد بن وليد الخضير، وسنان بن عصمت السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات.
وقال آل الشيخ: "كلنا ثقة في الخبرات الواسعة للأعضاء الجدد التي ستسهم بشكل كبير تحقيق مستهدفات القطاع، وتوفير تجارب فريدة للمستفيدين على اختلافهم".
من جهتهم، ثمّن الأعضاء المعينين حديثاً صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات، متطلعين إلى بذل كل ما من شانه نجاح وازدهار قطاع الترفيه في المملكة، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.
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