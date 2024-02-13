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معالجة التشوه البصري

2/13/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) عقدت أمانة المنطقة الشرقية، اجتماعها الأسبوعي لمناقشة خطة وبرنامج تحسين المشهد الحضري برئاسة أمين المنطقة المهندس فهد الجبير وذلك بمقر الأمانة بالدمام. وناقش الاجتماع جهود الأمانة في إزالة التشوهات ومخرجات التحسين في الخفجي، ووسط الدمام، والرفيعة، وبقيق، ورأس تنورة.
كما استعرض الاجتماع دليل إجراءات سحب وحجز المركبات المهملة المسببة للتشوه البصري والتالفة والآليات المعطلة، ورصد التشوهات البصرية في طريق الأمير محمد بن فهد، والنماذج المنفذة، إضافة إلى رصد التشوهات البصرية في الحدائق في المناطق ذات الأولوية مشتملة بلدية محافظة الخبر، وبلدية محافظة بقيق، وبلدية وسط الدمام، وبلدية الظهران.

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