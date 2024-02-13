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500 كادر لتنظيم الحشود بالمسجد الحرام

2/13/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) جنّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر، نحو 500 كادر أمن مدني، للمشاركة في تنظيم أعداد الحشود وإدارتها بجميع مواقع المسجد الحرام ومبنى الهيئة ومرافقها الخارجية، والتأكد من جاهزية وسائل السلامة داخل المسجد الحرام، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
وتقوم الوكالة بالعديد من المهام من خلال كوادر وطنيّة مؤهلة ومدربة لمتابعة سير عمليات الأمن والسلامة، وحماية الممتلكات والأفراد، ومتابعة أنظمة المرافق العامة، وذلك بالكشف المبكر عن جميع المخاطر، وفاعلية أنظمة الإطفاء، ومتابعة الصيانة الدورية لصناديق إطفاء الحريق وأجهزة الإنذار بالمسجد الحرام، والتأكد من سلامة طرق المشاة، وإزالة جميع ما يعيق حركة ضيوف الرحمن خلال أداء مناسكهم من عقبات، وتطبيق خطة تقلبات حالة الطقس، وتهيئة مداخل وممرات المسجد الحرام.
وأبانت الوكالة أن عمليات التنظيم تساعد في تنظيم دخول قاصدي المسجد الحرام عبر السلالم الكهربائية، والتنسيق مع العمليات بتوجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والحجاج حسب خطة الهيئة المعتمدة، وتعمل على عدم الجلوس في الممرات ‏المؤدية إلى صحن الطواف أو السعي، ‏وعدم الجلوس في المسارات المؤدية إلى المسعى، وتوجيه الحجاج إلى المصلى المخصص لسنة الطواف، وكذلك تنظيم مصلى الجنائز واستقبال ذوي الجنائز، وترتيبهم في المصلى، ‏والتأكيد عليهم باتباع الإجراءات الصحية، والعمل على تنظيم دخول وخروج زوار مكتبة المسجد الحرام، والحفاظ على ممتلكات المعارض والمتاحف داخل المسجد الحرام، وتنظيم عملية زياراتها، بالإضافة إلى تنظيم دخول مواقف السيارات الخاصة بالرئاسة، والمحافظة على الممتلكات في كل المواقع، وإعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري، لتجويد مخرجات أعمال الوكالة، بالإضافة إلى تهيئة أكثر من 15 مراقبا أمنيا يتحدثون لغات أجنبية مختلفة، ما بين الصينية والسيريلانكية والأوردية والهوساوية والفارسية والإنجليزية والتركية.

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