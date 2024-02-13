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أخضر 19 يكسب كرواتيا

2/13/2024 2:20:11 PM
(MENAFN- Al Watan) تغلب المنتخب السعودي لسن 19 عاما على مضيّفه منتخب كرواتيا 1/2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى الـ16 من فبراير الجاري.
وجاء هدف الأخضر الأول عن طريق اللاعب فيصل بن نحيت ((33))، بينما أضاف اللاعب راكان الغامدي الهدف الثاني ((51)). وفي الدقيقة 86، قلّص منتخب كرواتيا النتيجة بتسجيل هدف عبر ركلة جزاء.

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