أخضر 19 يكسب كرواتيا

أخضر 19 يكسب كرواتيا
التاريخ
2/13/2024 2:20:11 PM
(MENAFN
- Al Watan) تغلب المنتخب السعودي لسن 19 عاما على مضيّفه منتخب كرواتيا 1/2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى الـ16 من فبراير الجاري.
وجاء هدف الأخضر الأول عن طريق اللاعب فيصل بن نحيت ((33))، بينما أضاف اللاعب راكان الغامدي الهدف الثاني ((51)). وفي الدقيقة 86، قلّص منتخب كرواتيا النتيجة بتسجيل هدف عبر ركلة جزاء.
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