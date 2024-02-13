Wednesday, 14 February 2024 12:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة السياحة ونظام حماية الشهود

2/13/2024 2:20:10 PM
(MENAFN- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض على على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، كما أقر المجلس أيضا تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
رسائل سياسية
وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جامبيا، وملك إسبانيا.
مجلس التنسيق السعودي البحريني
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
موقف ثابت
وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
معرض الدفاع العالمي
واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنه.
قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية.
- التباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
- مذكرة تعاون مع الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
- التباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع إثيوبيا وإرتيريا، وبوروندي، وتنزانيا، وغانا، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
- التباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني.
- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين المملكة وإندونيسيا.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المملكة والبحرين.
- يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية - بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة - عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.
- الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
- الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
- تعيين راكان بن حسين الحارثي، ومحي الدين بن صالح كامل، وعبدالمجيد بن أحمد الحقباني، وخالد بن وليد الخضير، وسنان بن عصمت السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات.
التعيينات والترقيات
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):
ــ الدكتور/ زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
ــ سعد بن ناصر بن عبداللّه أبوحيمد.
ــ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
ــ الدكتور/ فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.
وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):
ــ علي بن عبداللّه بن علي آل حسين الشهري.
ــ حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
ــ فهد بن حسين بن عبدالرحمن العمير.
ــ أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
ــ مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
ــ ترقية الدكتور/ سليمان بن عبدالله الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية منال بنت مبارك اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة التعليم.
ــ ترقية محمد بن عبيد بن عبداللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

MENAFN13022024000089011017ID1107847693

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث