مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة السياحة ونظام حماية الشهود

(MENAFN
- Al Watan) وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض على على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، كما أقر المجلس أيضا تنظيم الهيئة السعودية للسياحة. رسائل سياسية
وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جامبيا، وملك إسبانيا. مجلس التنسيق السعودي البحريني
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، أن مجلس الوزراء نوّه بالنتائج التي توصل إليها الاجتماع (الثالث) لمجلس التنسيق السعودي البحريني المنعقد برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونظيره البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وما شهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. موقف ثابت
وشدّد المجلس، على ما تضمنه الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه المملكة لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، من التأكيد على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، ورفع القيود المعرقلة لدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأهمية اتخاذ خطوات لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على خطوط (الرابع) من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. معرض الدفاع العالمي
واستعرض مجلس الوزراء، مجموعة من التقارير عن أبرز الأحداث والمعارض الدولية التي استضافتها المملكة خلال الفترة الماضية، مشيداً في هذا السياق بما حققه معرض الدفاع العالمي من نجاح يجسد دعم الدولة لقطاع الصناعات العسكرية، وسعيها لتعزيز وتطوير قدراته الوطنية، ورفد التعاون الدولي في هذا المجال بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة؛ بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030).
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنه. قرارات المجلس
- التباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية.
- التباحث مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون في مجالات البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.
- مذكرة تعاون مع الهند للتعاون في مجال الرقمنة والتصنيع الإلكتروني.
- التباحث مع الجانب النرويجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
- التباحث مع إثيوبيا وإرتيريا، وبوروندي، وتنزانيا، وغانا، ورواندا، وأوغندا، وكينيا، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.
- التباحث مع اللجنة اللاتينية للطيران المدني (التكتل اللاتيني) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني.
- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بين المملكة وإندونيسيا.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أمن المسافرين بين المملكة والبحرين.
- يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس هيئة السوق المالية - بمن فيهم رئيس المجلس الرئيس التنفيذي للهيئة - عضواً في مجالس إدارة الأجهزة الحكومية بما لا يتجاوز عضويتين، وذلك استثناءً من المادة (التاسعة) من نظام السوق المالية.
- الموافقة على نظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا.
- الموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للسياحة.
- تعيين راكان بن حسين الحارثي، ومحي الدين بن صالح كامل، وعبدالمجيد بن أحمد الحقباني، وخالد بن وليد الخضير، وسنان بن عصمت السعدي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة (ثلاث) سنوات. التعيينات والترقيات
تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير):
ــ الدكتور/ زيد بن مخلد بن زيد المخلفي الحربي.
ــ سعد بن ناصر بن عبداللّه أبوحيمد.
ــ حسين بن ناصر بن سلامة الدخيل اللّه.
ــ الدكتور/ فيصل بن إبراهيم بن عمر غلام.
وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض):
ــ علي بن عبداللّه بن علي آل حسين الشهري.
ــ حسن بن سعيد بن حسن الجميع.
ــ فهد بن حسين بن عبدالرحمن العمير.
ــ أحمد بن حضيري بن مثور الخمشي العنزي.
ــ مشاري بن مطلق بن محمد الذيابي.
ــ ترقية الدكتور/ سليمان بن عبدالله الخراشي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية منال بنت مبارك اللهيبي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (14) بوزارة التعليم.
ــ ترقية محمد بن عبيد بن عبداللّه الصاعدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (14) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
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