وزير التموين: بدء معارض أهلاً رمضان منتصف الشهر الجاري

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن معارض“أهلاً رمضان” سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات.

وأشار إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

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وذكر المصيلحي، في بيان له، وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع

ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض“أهلا رمضان” من خلال 30 شركة تابعة لها، و146 شادراً.

من جانبه، أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين أن الشركة ستقوم بطرح شنطة“أهلا رمضان” تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف، حسب الطلب.

وأكد أن الشنطة تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100 – 150، و200 – 250، و300 – 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

وأضاف سيتم طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.