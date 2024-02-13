وزير التموين: بدء معارض أهلاً رمضان منتصف الشهر الجاري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن معارض“أهلاً رمضان” سوف تبدأ منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات.
وأشار إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.
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وذكر المصيلحي، في بيان له، وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع
ولفت إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض“أهلا رمضان” من خلال 30 شركة تابعة لها، و146 شادراً.
من جانبه، أوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد حسنين أن الشركة ستقوم بطرح شنطة“أهلا رمضان” تبدأ بـ 6 أصناف وتنتهي بـ 10 أصناف، حسب الطلب.
وأكد أن الشنطة تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتى، بالإضافة إلى توفير كوبونات فئة 100 – 150، و200 – 250، و300 – 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.
وأضاف سيتم طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.
من جانبه قال المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال إنه سيتم طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني، و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
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