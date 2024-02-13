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ذا مارك للمجتمعات العمرانية تستهدف 6 مليارات جنيه استثمارات خلال 2024

2/13/2024 2:19:58 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تستهدف شركة“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” ضخ استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الحالى.

وقال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة“ذا مارك”، إن الشركة تسعى للتوسع فى غرب القاهرة من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات جنيه فى مشروعاتها العقارية خلال عام 2024، وتسليم مشروع“ذا مارك جاردنز” بمدينة القاهرة الجديدة.

موضوعات متعلقة سفارة كوت ديفوار تبحث إجراءات انتقالها إلى العاصمة الإدارية “التطوير العقارى” تطالب بحوافز للمشاركة فى تنفيذ“الإسكان الاجتماعى” “B2B” تعقد جلسة نقاشية حول توقعات القطاع العقاري خلال 2024 وأضاف بدر، أن مشروع“ذا مارك جاردنز” بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه، ويضم 300 فيلا ويمتد على مساحة 26 فدانًا.

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