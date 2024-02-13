ذا مارك للمجتمعات العمرانية تستهدف 6 مليارات جنيه استثمارات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تستهدف شركة“ذا مارك للمجتمعات العمرانية” ضخ استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الحالى.
وقال المهندس عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة“ذا مارك”، إن الشركة تسعى للتوسع فى غرب القاهرة من خلال ضخ استثمارات جديدة بقيمة 6 مليارات جنيه فى مشروعاتها العقارية خلال عام 2024، وتسليم مشروع“ذا مارك جاردنز” بمدينة القاهرة الجديدة.
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