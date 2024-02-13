ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيانات التضخم

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، على خلفية بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقوى من المتوقع في شهر يناير.
وزاد العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لسعر الفائدة – بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.59%.
كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 4.271%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 7 نقاط أساس إلى 4.441%.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، ويقارن ذلك بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2% و2.9% على التوالي.
ويراقب المستثمرون أي علامات على هدوء التضخم بدرجة كافية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة، لكن بيانات اليوم زادت من الشكوك في أنه سيكون قادرًا على خفض تكلفة الاقتراض عدة مرات هذا العام.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847690
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.