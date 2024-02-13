ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب بيانات التضخم

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، على خلفية بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقوى من المتوقع في شهر يناير.

وزاد العائد على السندات لأجل عامين – الأكثر حساسية لسعر الفائدة – بمقدار 12 نقطة أساس إلى 4.59%.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 10 نقاط أساس إلى 4.271%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو 7 نقاط أساس إلى 4.441%.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، وبنسبة 3.1% على أساس سنوي، ويقارن ذلك بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 0.2% و2.9% على التوالي.

ويراقب المستثمرون أي علامات على هدوء التضخم بدرجة كافية تسمح للاحتياطي الفيدرالي بالبدء في خفض أسعار الفائدة، لكن بيانات اليوم زادت من الشكوك في أنه سيكون قادرًا على خفض تكلفة الاقتراض عدة مرات هذا العام.

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