تحليق 64 رحلة بالون طائر تقل 1380 سائحًا في سماء الأقصر

MENAFN - Al-Borsa News) حلقت في سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، 64 رحلة بالون طائر تقل على 1380 سائحًا من مختلف الجنسيات.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر أحمد عبود- في تصريح صحفي- إن رحلات البالون الطائر وتحليقها في سماء الأقصر، تلقى رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية وللتمتع بالإجازات في المدينة التي تحتضن ثلثي آثار العالم.

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وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون، أن المحافظة تشهد رواجا سياحيا وتدفقا من جميع الجنسيات العالمية على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي، مشيرا إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وأشار إلى التزام جميع الشركات العاملة في البالون بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.

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