تحليق 64 رحلة بالون طائر تقل 1380 سائحًا في سماء الأقصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلقت في سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، 64 رحلة بالون طائر تقل على 1380 سائحًا من مختلف الجنسيات.
وقال ممثل اتحاد شركات البالون بالأقصر أحمد عبود- في تصريح صحفي- إن رحلات البالون الطائر وتحليقها في سماء الأقصر، تلقى رواجا وتدفقا سياحيا وزيارات لشخصيات عالمية وللتمتع بالإجازات في المدينة التي تحتضن ثلثي آثار العالم.
موضوعات متعلقة
شركات المقاولات تطالب الحكومة بتيسيرات جديدة “انطلاق” توقع شراكة مع“نينجا كارت” الهندية للتوسع في مصر 39.3 مليار جنيه موازنة“القابضة لمياه الشرب” العام المالى الجارى
وأوضح ممثل اتحاد شركات البالون، أن المحافظة تشهد رواجا سياحيا وتدفقا من جميع الجنسيات العالمية على زيارة المناطق الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي، مشيرا إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.
وأشار إلى التزام جميع الشركات العاملة في البالون بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحا أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية في هذا المجال.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847689
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.