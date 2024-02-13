ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 108.68 نقاط ليسجل 12404.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 388 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.
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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 73.44 نقطة، ليسجل 25378.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و800 سهم.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847688
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