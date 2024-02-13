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ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

2/13/2024 2:19:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 108.68 نقاط ليسجل 12404.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 388 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

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وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 73.44 نقطة، ليسجل 25378.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و800 سهم.

المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107847688

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