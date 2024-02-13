ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بمقدار 108.68 نقاط ليسجل 12404.59 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 11.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس) – 388 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 129 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعا بمقدار 73.44 نقطة، ليسجل 25378.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 33.2 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و800 سهم.

المصدر: