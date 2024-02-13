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B2B تعقد جلسة نقاشية حول توقعات القطاع العقاري خلال 2024

2/13/2024 2:19:56 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) عقدت شركة B2B للاستثمار والتسويق العقارى حلقة نقاشية تناولت وضع السوق العقارى فى 2023، والتوقعات خلال العام الجارى، فضلا عن الفرص الاستثمارية المستقبلية فى مصر وعمان.

وقال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن أحد أكثر التحديات التى يواجهها السوق العقارى هو ارتفاع تكاليف الإنشاءات، والمتغيرات السريعة فى أسعار مواد البناء، وارتفاع تكلفة التنفيذ.

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وأكد أن السبيل أمام الشركات للتعامل مع تقلبات الأسعار هو الإسراع بالأعمال الإنشائية فى المشروع فور طرحه للبيع، وذلك لتجنب أى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار.

وقال شريف سيف النصر، المستشار التسويقى لتطوير مصر والرئيس التنفيذى لوكالة التسويق والتطوير العقارى، إن الطلب على العقار لا يتوقف أبدا حتى فى ظل التحديات الاقتصادية.

وتابع:“فى ظل الأزمات يكون العقار هو الاستثمار الأكثر أمانًا وحفاظا على مدخرات المواطنين، لذلك يرتفع الطلب، ومن لديه استثمار عقارى يكون دائمًا آمنًا”.

وأضاف هزاع السعدى، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة وجهة بعمان، أن السوق العمانى سوق واعد جدا ويتشابه كثيرا مع الحالة التى مرت بها أسواق مصر ودبى قبل 15 عاما.

وتابع:“لدينا سوق مليئة بالفرص والإمكانات، ومع تعديلات قانون الإقامة بالسلطنة يمكنك الحصول على الإقامة، إذا كنت تمتلك وحدة سكنية أو تجارية مع الاحتفاظ بقيمة وحدتك بالدولار”.

وقال هانى عبد الحكم المدير التنفيذى لشركة B2B، إنه على مدار 12 عاما استطاعت شركة B2B، أن تحقق طفرة فى مجال الاستشارات التسويقية لعملائها من المطورين والمستثمرين فى كل المجالات العقارية التى تتنوع ما بين المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية والصناعية.

وقال محمد عليش نائب رئيس وعضو مجلس إدارة شركة B2B، إن الشركة تسعى دائما للحفاظ على تنوع الأنشطة التجارية فى القطاعات العقارية، ما بين التجارى مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والمشاريع الطبية والصناعية.

وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع فى معاملاتها مع صناديق الاستثمار العقارية داخل مصر وخارجها بالإضافة للقطاع السكنى وتنوعه والتعامل مع عدد من الشركات العقارية.

وأكد نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة B2B، أن الشركة تسعى حاليا لاستكمال خططها التوسعية خارج السوق المصرى، والتوسع فى عقد شراكات مع كبرى شركات التطوير العقارى فى الأسواق الخليجية.

وتابع عادل:“نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والخليجية للاستثمار فى مصر والمشاركة فى تطوير مشروعات عقارية فى السوق المصرى، وعلى التوازى تعمل الشركة أيضا على إيجاد فرص استثمارية جيدة للمطورين العقاريين المصريين، استغلالا لحالة الزخم الاستثمارى والعقارى فى الدول الخليجية”.

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