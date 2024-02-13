B2B تعقد جلسة نقاشية حول توقعات القطاع العقاري خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عقدت شركة B2B للاستثمار والتسويق العقارى حلقة نقاشية تناولت وضع السوق العقارى فى 2023، والتوقعات خلال العام الجارى، فضلا عن الفرص الاستثمارية المستقبلية فى مصر وعمان.
وقال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن أحد أكثر التحديات التى يواجهها السوق العقارى هو ارتفاع تكاليف الإنشاءات، والمتغيرات السريعة فى أسعار مواد البناء، وارتفاع تكلفة التنفيذ.
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وأكد أن السبيل أمام الشركات للتعامل مع تقلبات الأسعار هو الإسراع بالأعمال الإنشائية فى المشروع فور طرحه للبيع، وذلك لتجنب أى خسائر مالية ناتجة عن فروق الأسعار.
وقال شريف سيف النصر، المستشار التسويقى لتطوير مصر والرئيس التنفيذى لوكالة التسويق والتطوير العقارى، إن الطلب على العقار لا يتوقف أبدا حتى فى ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع:“فى ظل الأزمات يكون العقار هو الاستثمار الأكثر أمانًا وحفاظا على مدخرات المواطنين، لذلك يرتفع الطلب، ومن لديه استثمار عقارى يكون دائمًا آمنًا”.
وأضاف هزاع السعدى، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة وجهة بعمان، أن السوق العمانى سوق واعد جدا ويتشابه كثيرا مع الحالة التى مرت بها أسواق مصر ودبى قبل 15 عاما.
وتابع:“لدينا سوق مليئة بالفرص والإمكانات، ومع تعديلات قانون الإقامة بالسلطنة يمكنك الحصول على الإقامة، إذا كنت تمتلك وحدة سكنية أو تجارية مع الاحتفاظ بقيمة وحدتك بالدولار”.
وقال هانى عبد الحكم المدير التنفيذى لشركة B2B، إنه على مدار 12 عاما استطاعت شركة B2B، أن تحقق طفرة فى مجال الاستشارات التسويقية لعملائها من المطورين والمستثمرين فى كل المجالات العقارية التى تتنوع ما بين المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والطبية والصناعية.
وقال محمد عليش نائب رئيس وعضو مجلس إدارة شركة B2B، إن الشركة تسعى دائما للحفاظ على تنوع الأنشطة التجارية فى القطاعات العقارية، ما بين التجارى مثل المحلات التجارية والمكاتب الإدارية والمشاريع الطبية والصناعية.
وأضاف أن الشركة تستهدف التوسع فى معاملاتها مع صناديق الاستثمار العقارية داخل مصر وخارجها بالإضافة للقطاع السكنى وتنوعه والتعامل مع عدد من الشركات العقارية.
وأكد نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة B2B، أن الشركة تسعى حاليا لاستكمال خططها التوسعية خارج السوق المصرى، والتوسع فى عقد شراكات مع كبرى شركات التطوير العقارى فى الأسواق الخليجية.
وتابع عادل:“نعمل على جذب مزيد من الاستثمارات العربية والخليجية للاستثمار فى مصر والمشاركة فى تطوير مشروعات عقارية فى السوق المصرى، وعلى التوازى تعمل الشركة أيضا على إيجاد فرص استثمارية جيدة للمطورين العقاريين المصريين، استغلالا لحالة الزخم الاستثمارى والعقارى فى الدول الخليجية”.
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