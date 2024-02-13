انطلاق توقع شراكة مع نينجا كارت الهندية للتوسع في مصر

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“انطلاق” لدعم ريادة الأعمال، شراكة استراتيجية مع شركة“نينجا كارت” الناشئة فى مجال الزراعة بالهند، والتى تستخدم التكنولوجيا والبيانات لتنظيم النظام البيئى للزراعة.

وتهدف تلك الشراكة لتحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة فى مجال الزراعة فى مصر، وتزويدها بمنصة تكنولوجية متطورة من“نينجا كارت” وحلول إدارة سلسلة التوريد وخدمات الاستشارات المتخصصة.

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وتركز الشراكة بشكل خاص على إدارة سلسلة التوريد الفعّالة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وربط المزارعين مباشرة بالأسواق فى مصر، وتنفيذ الزراعة المدفوعة بالبيانات، لضمان الجودة، وتعزيز الشمول المالى فى سلسلة القيمة الخاصة بالزراعة، وزيادة حجم السوق، والحد من الهدر.

وقال عمر رزق، الشريك المؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق، إن هذه الشراكة تعتبر خطوة لتطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية فى مصر، وتمثل فرصة لرواد الأعمال العاملين فى القطاع الزراعى.

وأضاف أن الشراكة مع“نينجا كارت” تأتى فى إطار رؤية“انطلاق” لتحفيز مكانة مصر كمركز إقليمى لريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والنهوض بقطاع التكنولوجيا الزراعية عن طريق استخدام الابتكار لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام.

وقال كارثيسواران كى كى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة نينجا كارت، إن تلك الشراكة تأتى فى إطار سعى الشركة لخلق تحول فى المنظومة الزراعية عالميا، متطلعا إلى تقديم خبرات“نينجا كارت” التكنولوجية لتمكين الشركات الناشئة فى مصر.

وأضاف أن الهدف الأساسى للشركة هو بناء شبكة تجارية زراعية من خلال مشاركة خبراتها مع الشركات الناشئة فى جميع أنحاء العالم.