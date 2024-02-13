انطلاق توقع شراكة مع نينجا كارت الهندية للتوسع في مصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“انطلاق” لدعم ريادة الأعمال، شراكة استراتيجية مع شركة“نينجا كارت” الناشئة فى مجال الزراعة بالهند، والتى تستخدم التكنولوجيا والبيانات لتنظيم النظام البيئى للزراعة.
وتهدف تلك الشراكة لتحديد ودعم الشركات الناشئة الواعدة فى مجال الزراعة فى مصر، وتزويدها بمنصة تكنولوجية متطورة من“نينجا كارت” وحلول إدارة سلسلة التوريد وخدمات الاستشارات المتخصصة.
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وتركز الشراكة بشكل خاص على إدارة سلسلة التوريد الفعّالة من خلال التكنولوجيا المتقدمة، وربط المزارعين مباشرة بالأسواق فى مصر، وتنفيذ الزراعة المدفوعة بالبيانات، لضمان الجودة، وتعزيز الشمول المالى فى سلسلة القيمة الخاصة بالزراعة، وزيادة حجم السوق، والحد من الهدر.
وقال عمر رزق، الشريك المؤسس ومدير عام الاستشارات بشركة انطلاق، إن هذه الشراكة تعتبر خطوة لتطوير قطاع التكنولوجيا الزراعية فى مصر، وتمثل فرصة لرواد الأعمال العاملين فى القطاع الزراعى.
وأضاف أن الشراكة مع“نينجا كارت” تأتى فى إطار رؤية“انطلاق” لتحفيز مكانة مصر كمركز إقليمى لريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والنهوض بقطاع التكنولوجيا الزراعية عن طريق استخدام الابتكار لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق النمو المستدام.
وقال كارثيسواران كى كى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة نينجا كارت، إن تلك الشراكة تأتى فى إطار سعى الشركة لخلق تحول فى المنظومة الزراعية عالميا، متطلعا إلى تقديم خبرات“نينجا كارت” التكنولوجية لتمكين الشركات الناشئة فى مصر.
وأضاف أن الهدف الأساسى للشركة هو بناء شبكة تجارية زراعية من خلال مشاركة خبراتها مع الشركات الناشئة فى جميع أنحاء العالم.
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