سهم إنفيديا يرتفع 46% ويضيف 560 مليار دولار للقيمة السوقية هذا العام

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دفع الأداء القوي لسهم“إنفيديا” العديد من المحللين في وول ستريت لتعزيز أهدافهم السعرية للسهم، قبل إعلان صانعة الرقائق نتائج أعمالها الفصلية في الحادي والعشرين من فبراير.
وأنهى سهم صانعة الرقائق الأمريكية تداولات الإثنين مرتفعًا بنسبة 0.15% عند 722.48 دولار، محققًا الإغلاق القياسي التاسع عشر له منذ بداية العام، ليرفع مكاسبه خلال الفترة إلى 45.9%، ويضيف حوالي 560 مليار دولار إلى القيمة السوقية.
ووسط زخم التكنولوجيا الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي، رفع“يو بي إس” مستهدفه السعري للسهم إلى 850 دولارًا من 580 دولارًا، كما زاد توقعاته لربحية السهم، فيما رفع محللو“ميزوهو” هدفهم إلى 825 دولارًا من 625 دولارًا.
أصبح سهم الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، صاحب الأداء الأفضل على مؤشري“إس آند بي 500′′ و”ناسداك 100” هذا العام، وعزز المحللون توقعاتهم لإيرادات عام 2024 بأكثر من 100%، وفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847685
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