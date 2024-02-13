سهم إنفيديا يرتفع 46% ويضيف 560 مليار دولار للقيمة السوقية هذا العام

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية

دفع الأداء القوي لسهم“إنفيديا” العديد من المحللين في وول ستريت لتعزيز أهدافهم السعرية للسهم، قبل إعلان صانعة الرقائق نتائج أعمالها الفصلية في الحادي والعشرين من فبراير.

وأنهى سهم صانعة الرقائق الأمريكية تداولات الإثنين مرتفعًا بنسبة 0.15% عند 722.48 دولار، محققًا الإغلاق القياسي التاسع عشر له منذ بداية العام، ليرفع مكاسبه خلال الفترة إلى 45.9%، ويضيف حوالي 560 مليار دولار إلى القيمة السوقية.

ووسط زخم التكنولوجيا الناجم عن طفرة الذكاء الاصطناعي، رفع“يو بي إس” مستهدفه السعري للسهم إلى 850 دولارًا من 580 دولارًا، كما زاد توقعاته لربحية السهم، فيما رفع محللو“ميزوهو” هدفهم إلى 825 دولارًا من 625 دولارًا.

أصبح سهم الشركة التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، صاحب الأداء الأفضل على مؤشري“إس آند بي 500′′ و”ناسداك 100” هذا العام، وعزز المحللون توقعاتهم لإيرادات عام 2024 بأكثر من 100%، وفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”.

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