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ارتفاع نفط عُمان والبرميل يسجل 81.86 دولار

2/13/2024 2:19:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سعر نفط عُمان الرسمي، تسليم أبريل القادم، اليوم الثلاثاء، بمقدار دولار أمريكي و3 سنتات ليبلغ 81.86 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس الإثنين والبالغ 80.83 دولار.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني، تسليم فبراير الجاري، بلغ 77.21 دولار أمريكي للبرميل منخفضًا بمقدار 5.96 دولارات مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.

موضوعات متعلقة “ميثانيكس” تعود لإنتاج الميثانول بكامل طاقتها الشهر الجارى بعد تعطل 5 شهور مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 83 سنتًا ليبلغ 79.57 دولار المصدر:

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