ارتفاع نفط عُمان والبرميل يسجل 81.86 دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع سعر نفط عُمان الرسمي، تسليم أبريل القادم، اليوم الثلاثاء، بمقدار دولار أمريكي و3 سنتات ليبلغ 81.86 دولار للبرميل مقارنة بسعر يوم أمس الإثنين والبالغ 80.83 دولار.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني، تسليم فبراير الجاري، بلغ 77.21 دولار أمريكي للبرميل منخفضًا بمقدار 5.96 دولارات مقارنةً بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
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MENAFN13022024000202011048ID1107847684
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