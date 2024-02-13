يو بي إس: استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الأمريكية ليس مضمونًا

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حذر محللو بنك“يو بي إس” الثلاثاء، من وجود ضغوط مستمرة تتعلق بالبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق.
وساهم موسم الأرباح القوي للشركات وتوقعات خفض الفائدة في دفع الأسهم إلى الارتفاع حتى الآن في عام 2024، وسجل مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”داو جونز” سلسلة من الإغلاقات القياسية المرتفعة.
وقال محللو“يو بي إس” في مذكرة اليوم، إن الارتفاع كان مدعومًا حتى الآن بشكل جيد من خلال الأساسيات الاقتصادية السليمة ونمو الأرباح، ولكن لا يوجد حتى الآن ضمان بأنه سيستمر.
وكتبوا:“بيانات التضخم هذا الأسبوع يمكن أن تساعد في تحديد إذا ما كانت ثقة السوق في صحة الاقتصاد الأمريكي يجب أن ترتفع أكثر”.
وأضافوا:“سنبحث عن مزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي المرن قبل أن تتوصل الأسواق إلى سيناريو النمو المعتدل بدلاً من الهبوط الناعم”.
وأشاروا إلى أن مؤشر“إس آند بي 500” يُتداول الآن بالقرب من مستوى 5 آلاف نقطة، والذي من المتوقع أن يُنهي هذا العام عنده في حالة الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي.
لكن الحالة الصعودية التي يصل فيها إلى 5300 نقطة بنهاية العام، تطلب المزيد من الإشارات الإيجابية بشأن التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي والنمو، بما في ذلك من البيانات الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات هذا الأسبوع.
كشفت البيانات الصادرة اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع خلال يناير، فيما تترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في وقت لاحق هذا الأسبوع.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847683
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