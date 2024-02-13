يو بي إس: استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الأمريكية ليس مضمونًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية

حذر محللو بنك“يو بي إس” الثلاثاء، من وجود ضغوط مستمرة تتعلق بالبيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تؤثر على الأسواق.

وساهم موسم الأرباح القوي للشركات وتوقعات خفض الفائدة في دفع الأسهم إلى الارتفاع حتى الآن في عام 2024، وسجل مؤشرا“إس آند بي 500′′ و”داو جونز” سلسلة من الإغلاقات القياسية المرتفعة.

وقال محللو“يو بي إس” في مذكرة اليوم، إن الارتفاع كان مدعومًا حتى الآن بشكل جيد من خلال الأساسيات الاقتصادية السليمة ونمو الأرباح، ولكن لا يوجد حتى الآن ضمان بأنه سيستمر.

وكتبوا:“بيانات التضخم هذا الأسبوع يمكن أن تساعد في تحديد إذا ما كانت ثقة السوق في صحة الاقتصاد الأمريكي يجب أن ترتفع أكثر”.

وأضافوا:“سنبحث عن مزيد من الأدلة على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة والنمو الاقتصادي المرن قبل أن تتوصل الأسواق إلى سيناريو النمو المعتدل بدلاً من الهبوط الناعم”.

وأشاروا إلى أن مؤشر“إس آند بي 500” يُتداول الآن بالقرب من مستوى 5 آلاف نقطة، والذي من المتوقع أن يُنهي هذا العام عنده في حالة الهبوط الناعم للاقتصاد الأمريكي.

لكن الحالة الصعودية التي يصل فيها إلى 5300 نقطة بنهاية العام، تطلب المزيد من الإشارات الإيجابية بشأن التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي والنمو، بما في ذلك من البيانات الاقتصادية وتقارير أرباح الشركات هذا الأسبوع.

كشفت البيانات الصادرة اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع خلال يناير، فيما تترقب الأسواق صدور بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

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