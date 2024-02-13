شركات المقاولات تطالب الحكومة بتيسيرات جديدة

طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من الحكومة الحصول على المزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة، لمساعدة شركات المقاولات على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد أرسل خطابا إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ورئيس لجنة التعويضات، لطلب الحصول على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستكمال المشروعات.

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وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن اتحاد المقاولين طلب أيضا عدم سحب المشروعات المسندة للمقاولين خلال الفترة الحالية، بسبب الصعوبات التى قد تواجهها الشركات مع البنوك، بالإضافة إلى الاضطرار لتسريح العمالة.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن هناك موافقة مبدئية من لجنة التعويضات لمد فترات تنفيذ المشروعات، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد فترة المهلة الإضافية.

وأشار إلى أن شركات المقاولات تعانى من نقص السيولة المالية، فى ظل تأخر صرف المستحقات المتأخرة لدى جهات الإسناد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات وعدم توفرها بسبب صعوبة الاستيراد.

وقال سعد، إن عدد شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد يصل نحو 30 ألف شركة، والنسبة الأكبر منها تعمل فى مشروعات تابعة للجهات الحكومية.