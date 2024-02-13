شركات المقاولات تطالب الحكومة بتيسيرات جديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) سعد: طلبنا مهلة إضافية 6 أشهر لاستكمال المشروعات.. وعدم سحب الأعمال
طلب الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، من الحكومة الحصول على المزيد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة، لمساعدة شركات المقاولات على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن الاتحاد أرسل خطابا إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ورئيس لجنة التعويضات، لطلب الحصول على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لاستكمال المشروعات.
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وأضاف سعد لـ”البورصة”، أن اتحاد المقاولين طلب أيضا عدم سحب المشروعات المسندة للمقاولين خلال الفترة الحالية، بسبب الصعوبات التى قد تواجهها الشركات مع البنوك، بالإضافة إلى الاضطرار لتسريح العمالة.
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين، أن هناك موافقة مبدئية من لجنة التعويضات لمد فترات تنفيذ المشروعات، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد فترة المهلة الإضافية.
وأشار إلى أن شركات المقاولات تعانى من نقص السيولة المالية، فى ظل تأخر صرف المستحقات المتأخرة لدى جهات الإسناد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات وعدم توفرها بسبب صعوبة الاستيراد.
وقال سعد، إن عدد شركات المقاولات المسجلة فى الاتحاد يصل نحو 30 ألف شركة، والنسبة الأكبر منها تعمل فى مشروعات تابعة للجهات الحكومية.
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