التطوير العقارى تطالب بحوافز للمشاركة فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن اللجنة التنفيذية للغرفة ناقشت خلال اجتماعها الأخير مقترحا بمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن المقترح سيتم عرضه على شركات التطوير العقارى خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم 3 مارس المقبل.
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وأوضح أن المقترح يتضمن توفير حوافز من الدولة للمطورين المشاركين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، منها الحصول على أراض بسعر مميز، وتسهيلات فى سداد أقساطها.
وقال سعد الدين، إنه فى حالة موافقة المطورين على المقترح، سيتم عرضه على وزارة الإسكان للاتفاق على آليات التنفيذ.
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