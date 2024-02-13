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التطوير العقارى تطالب بحوافز للمشاركة فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى

2/13/2024 2:19:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المستشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن اللجنة التنفيذية للغرفة ناقشت خلال اجتماعها الأخير مقترحا بمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى.

وأضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن المقترح سيتم عرضه على شركات التطوير العقارى خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة يوم 3 مارس المقبل.

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وأوضح أن المقترح يتضمن توفير حوافز من الدولة للمطورين المشاركين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى، منها الحصول على أراض بسعر مميز، وتسهيلات فى سداد أقساطها.

وقال سعد الدين، إنه فى حالة موافقة المطورين على المقترح، سيتم عرضه على وزارة الإسكان للاتفاق على آليات التنفيذ.

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