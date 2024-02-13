شنايدر وأبوظبى التجارى - مصر يوقعان اتفاقيتين لتمويل مشروعات خضراء ومستدامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة شنايدر إلكتريك لبنك أبوظبى التجارى – مصر، مذكرتى تفاهم لتمويل المشروعات الخضراء.
وتضع المذكرة الأولى إطار للتعاون لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة فى مصر، عبر تقديم حلول الشبكات الصغيرة لمصنع بدر التابع لشنايدر إلكتريك، ومشروعات عقارية مختلفة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضى.
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وبموجب المذكرة يتم التعاون بين شنايدر إلكتريك وبنك أبوظبى التجارى لدعم مبادرات التمويل الأخضر، والاقتصاد الدائرى، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضى، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم حلول الشبكات الصغيرة القائمة على دمج مختلف موارد الطاقة الموزعة مع موارد الطاقة الشمسية المتجددة للمشروعات عقارية بمصر بهدف تحسين كفاءة المبانى واستهلاك الطاقة، وخدمات التوزيع والتخزين الذكية للطاقة، وشواحن السيارات الكهربائية، وأنظمة الرى والمياه.
وذلك بالإضافة إلى تمويل شبكة الكهرباء الصغيرة بمصنع بدر التابع لشركة شنايدر إلكتريك والذى يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة بسعة 758 كيلو وات من خلال الألواح الشمسية وحلول الشبكات الصغيرة لتعظيم مواردها واتخاذ الإجراءات الوقائية لتحقيق الاستدامة.
وتم توقيع مذكرة تفاهم ثانية تستهدف تنفيذ مشروعات تنمية مستدامة بمحافظة مرسى مطروح، من خلال إقامة صوبة زراعية مبردة، ووحدة تحلية مياه، ووحدة تسميد تعمل بأحدث تكنولوجيا لضبط الاحتياجات الدقيقية للنبات، ووحدة رفع مياه من الآبار، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية.
بموجبها اتفق الأطراف على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة بمحافظة مرسى مطروح بمساهمة من البنك فى إطار مسئوليته المجتمعية وذلك لإحداث تغيير إيجابى فى المجتمع بقطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروع من قبل شركة شنايدر إلكتريك، وتدريب المستفيدين والمستخدمين بهدف تحسين معيشة الأشخاص والمجتمعات فى المناطق النائية وتحت خط الفقر.
وقال سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، إن له تحقيق عجف مصر بزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة يجب أن يتعاون القطاع الخاص والمجتمع لتحقيق هذه الرؤية.
وقال إيهاب السويركى، المدير التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى مصر، إن هذه الشراكة خطوة جديدة تُخرز بها تقدم فى تنفيذ استراتيجة الاستدامة لمجموعة أبوظبى التجارى التى يطبقها البنك فى مصر، والتى تتسق مع توجهات البنك المركزى واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وكذلك اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأضاف أنهم ملتزمون بدعم التحول نحو الممارسات صديقة البيئة والتخفيض الكربونى ومساعدة عملائنا فى مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامةً من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة لمواجهة التغير المناخى وكذلك نلتزم بالمساهمة فى تحقيق التنمية المجتمعية وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال الشراكات الفاعلة.
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