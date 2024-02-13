شنايدر وأبوظبى التجارى - مصر يوقعان اتفاقيتين لتمويل مشروعات خضراء ومستدامة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة شنايدر إلكتريك لبنك أبوظبى التجارى – مصر، مذكرتى تفاهم لتمويل المشروعات الخضراء.

وتضع المذكرة الأولى إطار للتعاون لتمويل المشروعات الخضراء والمستدامة فى مصر، عبر تقديم حلول الشبكات الصغيرة لمصنع بدر التابع لشنايدر إلكتريك، ومشروعات عقارية مختلفة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضى.

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وبموجب المذكرة يتم التعاون بين شنايدر إلكتريك وبنك أبوظبى التجارى لدعم مبادرات التمويل الأخضر، والاقتصاد الدائرى، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضى، وتهدف مذكرة التفاهم إلى تقديم حلول الشبكات الصغيرة القائمة على دمج مختلف موارد الطاقة الموزعة مع موارد الطاقة الشمسية المتجددة للمشروعات عقارية بمصر بهدف تحسين كفاءة المبانى واستهلاك الطاقة، وخدمات التوزيع والتخزين الذكية للطاقة، وشواحن السيارات الكهربائية، وأنظمة الرى والمياه.

وذلك بالإضافة إلى تمويل شبكة الكهرباء الصغيرة بمصنع بدر التابع لشركة شنايدر إلكتريك والذى يهدف إلى استخدام الطاقة المتجددة بسعة 758 كيلو وات من خلال الألواح الشمسية وحلول الشبكات الصغيرة لتعظيم مواردها واتخاذ الإجراءات الوقائية لتحقيق الاستدامة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم ثانية تستهدف تنفيذ مشروعات تنمية مستدامة بمحافظة مرسى مطروح، من خلال إقامة صوبة زراعية مبردة، ووحدة تحلية مياه، ووحدة تسميد تعمل بأحدث تكنولوجيا لضبط الاحتياجات الدقيقية للنبات، ووحدة رفع مياه من الآبار، تعمل جميعها بالطاقة الشمسية.

بموجبها اتفق الأطراف على تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة بمحافظة مرسى مطروح بمساهمة من البنك فى إطار مسئوليته المجتمعية وذلك لإحداث تغيير إيجابى فى المجتمع بقطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، وتقديم الدعم الفنى والتقنى للمشروع من قبل شركة شنايدر إلكتريك، وتدريب المستفيدين والمستخدمين بهدف تحسين معيشة الأشخاص والمجتمعات فى المناطق النائية وتحت خط الفقر.

وقال سيباستيان رييز، رئيس شركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربى، إن له تحقيق عجف مصر بزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة يجب أن يتعاون القطاع الخاص والمجتمع لتحقيق هذه الرؤية.

وقال إيهاب السويركى، المدير التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى مصر، إن هذه الشراكة خطوة جديدة تُخرز بها تقدم فى تنفيذ استراتيجة الاستدامة لمجموعة أبوظبى التجارى التى يطبقها البنك فى مصر، والتى تتسق مع توجهات البنك المركزى واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وكذلك اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأضاف أنهم ملتزمون بدعم التحول نحو الممارسات صديقة البيئة والتخفيض الكربونى ومساعدة عملائنا فى مسيرتهم للتحول نحو مستقبل أكثر استدامةً من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة لمواجهة التغير المناخى وكذلك نلتزم بالمساهمة فى تحقيق التنمية المجتمعية وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الأفراد من خلال الشراكات الفاعلة.