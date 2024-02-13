الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية

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أعلن المدير التنفيذي لدى وكالة الطاقة الدولية أن الهند طلبت الانضمام إلى الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية التي يقع مقرها في باريس.
وقال“فاتح بيرول” الثلاثاء، إن الحكومة الهندية وقعت طلبًا رسميًا للانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية، وإن عملية الانضمام قد بدأت، حسبما نقلت“رويترز”.
وقالت الوكالة في تقرير سابق، إن ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم بصدد تحقيق زيادة في الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بين عامي 2023 و2030، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الزيادات العالمية المتوقعة البالغة 3.2 مليون برميل يوميًا في 2030.
وتوقعت الوكالة أن يصل طلب الهند إلى 6.6 مليون برميل يوميًا في 2030، ارتفاعًا من 5.5 مليون برميل يوميا في 2023، مضيفة أن الهند ستصبح أكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة تزامنًا مع تباطؤ الاقتصادات المتقدمة والصين.
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847679
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