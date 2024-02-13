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الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية

2/13/2024 2:19:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـ”آبل” و”مايكروسوفت” من قواعد المنافسة يو بي إس: استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الأمريكية ليس مضمونًا

أعلن المدير التنفيذي لدى وكالة الطاقة الدولية أن الهند طلبت الانضمام إلى الدول الأعضاء في المنظمة الحكومية الدولية التي يقع مقرها في باريس.

وقال“فاتح بيرول” الثلاثاء، إن الحكومة الهندية وقعت طلبًا رسميًا للانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية، وإن عملية الانضمام قد بدأت، حسبما نقلت“رويترز”.

وقالت الوكالة في تقرير سابق، إن ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم بصدد تحقيق زيادة في الطلب على النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا بين عامي 2023 و2030، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الزيادات العالمية المتوقعة البالغة 3.2 مليون برميل يوميًا في 2030.

وتوقعت الوكالة أن يصل طلب الهند إلى 6.6 مليون برميل يوميًا في 2030، ارتفاعًا من 5.5 مليون برميل يوميا في 2023، مضيفة أن الهند ستصبح أكبر مصدر لنمو الطلب العالمي على النفط خلال الفترة تزامنًا مع تباطؤ الاقتصادات المتقدمة والصين.

المصدر:

MENAFN13022024000202011048ID1107847679

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