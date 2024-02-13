الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـآبل ومايكروسوفت من قواعد المنافسة

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قالت المفوضية الأوروبية إن خدمة المراسلة“آي ماسدج” من“آبل” ومتصفحَي البحث“بينج” و”إيدج” من“مايكروسوفت” لا ينبغي تصنيفهما على أنهما“حراس بوابة”، بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني أنه لن يُطلب من“آبل” إتاحة البنية التحتية للمراسلة الخاصة للمنافسين، على سبيل المثال، تعرض صانعة“أيفون” الرسائل الواردة من مستخدمين غير تابعين لشركة“آبل” باللون الأخضر، على عكس رسائل“آي ماسدج” التي تظهر باللون الأزرق.
وأوضح بيان الثلاثاء، أن القرارات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على تعيين“آبل” و”مايكروسوفت” كحراس بوابة في 5 سبتمبر 2023 فيما يتعلق بخدمات النظام الأساسي الأخرى الخاصة بهم، بحسب“سي إن بي سي”.
وبالتالي سيجري معاملة خدمات الأنظمة الأساسية الخاصة بالشركتين كحراس بوابة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال متجر تطبيقات“آبل” ومنصة الحوسبة السحابية“آزور” من“مايكروسوفت”.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عددًا من المتطلبات الصارمة على شركات منصات التكنولوجيا الكبيرة والتي يصنفها على أنها من“حراس البوابة”، حيث يعتقد منظمو المنافسة أنه يجب أن تتيح خدماتها للسماح للمنافسين الأصغر بالوصول إليها.
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