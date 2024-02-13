الاتحاد الأوروبي يستثني منتجات لـآبل ومايكروسوفت من قواعد المنافسة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق مع تجدد مخاوف التشديد النقدي الهند تطلب رسميًا الانضمام إلى وكالة الطاقة الدولية يو بي إس: استمرار الاتجاه الصعودي للأسهم الأمريكية ليس مضمونًا

قالت المفوضية الأوروبية إن خدمة المراسلة“آي ماسدج” من“آبل” ومتصفحَي البحث“بينج” و”إيدج” من“مايكروسوفت” لا ينبغي تصنيفهما على أنهما“حراس بوابة”، بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

وهذا يعني أنه لن يُطلب من“آبل” إتاحة البنية التحتية للمراسلة الخاصة للمنافسين، على سبيل المثال، تعرض صانعة“أيفون” الرسائل الواردة من مستخدمين غير تابعين لشركة“آبل” باللون الأخضر، على عكس رسائل“آي ماسدج” التي تظهر باللون الأزرق.

وأوضح بيان الثلاثاء، أن القرارات لا تؤثر بأي شكل من الأشكال على تعيين“آبل” و”مايكروسوفت” كحراس بوابة في 5 سبتمبر 2023 فيما يتعلق بخدمات النظام الأساسي الأخرى الخاصة بهم، بحسب“سي إن بي سي”.

وبالتالي سيجري معاملة خدمات الأنظمة الأساسية الخاصة بالشركتين كحراس بوابة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال متجر تطبيقات“آبل” ومنصة الحوسبة السحابية“آزور” من“مايكروسوفت”.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عددًا من المتطلبات الصارمة على شركات منصات التكنولوجيا الكبيرة والتي يصنفها على أنها من“حراس البوابة”، حيث يعتقد منظمو المنافسة أنه يجب أن تتيح خدماتها للسماح للمنافسين الأصغر بالوصول إليها.