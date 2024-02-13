السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانية

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانية.

وأعلنت الهيئة عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024 /2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.

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وذكرت أن فترة الشحن من 15–25 مارس 2024 و/أو 26 مارس– 5 أبريل المقبل، والسداد بتسهيلات موردين 180 يوماً و270 يوماً، ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة والشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).

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