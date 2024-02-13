السلع التموينية تتعاقد على شراء 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال ممارسة عالمية على شراء 120 ألف طن ذرة صفراء أوكرانية.
وأعلنت الهيئة عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024 /2023 لتوريد ذرة صفراء مستوردة بحد أدنى 50 ألف طن طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB.
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وذكرت أن فترة الشحن من 15–25 مارس 2024 و/أو 26 مارس– 5 أبريل المقبل، والسداد بتسهيلات موردين 180 يوماً و270 يوماً، ويلتزم المورد بتقديم السعرين وتختار الهيئة من بينهما بما يحقق مصلحة الهيئة والشراء لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين (الجهة المستلمة).
المصدر:
MENAFN13022024000202011048ID1107847677
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