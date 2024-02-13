اقتراب انتهاء جنى الأرباح يدفع توقعات استمرار ارتفاع البورصة بالمدى القصير

MENAFN - Al-Borsa News) عجينة: EGX30 يختبر مستوى مقاومة عند 29500 نقطة على المدى القريب

رجح متعاملون فى البورصة المصرية، أن يستمر صعود السوق بالجلسات القادمة، بعد أن شهد حركة عرضية استمرت لنحو أسبوعين، عقب تذبذب حركة سعر الصرف بالسوق الموازية، ما يشير لاقتراب انتهاء عمليات جنى الأرباح، التى تلت قفزات الصعود خلال شهر يناير، المتزامن مع أنباء الاتفاق النهائى، مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء، فيما ذكر المحللون أن الأسهم التى لم تتحرك بعد، تمثل فرصا استثمار جيدة.

سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا 0.39% ليصل إلى مستوى 28604 نقطة، بجلسة منتصف الأسبوع، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.82% لمستوى 6997 نقطة.

موضوعات“تنمية” تطلق تطبيق للهاتف المحمول لتسهيل حصول العملاء على خدماتها المالية “قطاع الأعمال”: تنفيذ مشروعات بالشركات التابعة ضمن التحول للاقتصاد الأخضر “التجارة” تبحث إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.95% إلى مستوى 9826 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.98% عند مستوى 35006 نقطة.

توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 29500 نقطة، وفى حالة تخطيه سيختبر مستوى المقاومة التالى عند 30200 نقطة، ناصحًا المستثمرين بالابتعاد عن التعامل بالهامش.

وأوضح أن المؤشر مازال فى اتجاه صاعد رغم الحركات التصحيحية التى شهدها خلال الجلسات الأخيرة نتيجة عمليات جنى الأرباح، مشيرًا إلى أن المؤشر سيحاول تخطى قمته التاريخية عند 30500 نقطة.

شهد السوق قيم تداولات 6.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 178 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 104 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“أكرو مصر” بنسبة 16.05%، و”جهينة” بنسبة 13.5%.

ناشى: البتروكيماويات تمثل فرصًا واعدة بالجلسات المقبلة

ورجح أحمد ناشى، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة عند 29200 نقطة فى حالة استقراره أعلى 28500 نقطة.

ونصح المستثمرين بالشراء فى الأسهم التى لم تشهد تحركات خلال الفترة الماضية وتتحرك فى مناطق هامة حاليًا، وخاصة قطاع البتروكيماويات الذى شارف على الانتهاء من الحركة التصحيحية، والابتعاد عن قطاع العقارات والذى شهد تضخم فى الأسعار خلال الجلسات الأخيرة.

فيما تراجعت أسعار 49 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ثمار” بنحو 8.51%، وسهم“ممفيس” بنحو 5.68%، فيما لم تتغير أسعار 54سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 114 مليون جنيه و493 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.15% و4.49%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 606 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 90.36%.

وسجل الأفراد 66.52% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 111.5 مليون جنيه و26.5 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 18.6 مليون جنيه.

فيما سجلت المؤسسات 33.47% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 140 مليون جنيه و511 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 495 مليون جنيه.