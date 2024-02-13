اقتراب انتهاء جنى الأرباح يدفع توقعات استمرار ارتفاع البورصة بالمدى القصير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عجينة: EGX30 يختبر مستوى مقاومة عند 29500 نقطة على المدى القريب
رجح متعاملون فى البورصة المصرية، أن يستمر صعود السوق بالجلسات القادمة، بعد أن شهد حركة عرضية استمرت لنحو أسبوعين، عقب تذبذب حركة سعر الصرف بالسوق الموازية، ما يشير لاقتراب انتهاء عمليات جنى الأرباح، التى تلت قفزات الصعود خلال شهر يناير، المتزامن مع أنباء الاتفاق النهائى، مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء، فيما ذكر المحللون أن الأسهم التى لم تتحرك بعد، تمثل فرصا استثمار جيدة.
سجل مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 ارتفاعًا 0.39% ليصل إلى مستوى 28604 نقطة، بجلسة منتصف الأسبوع، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.82% لمستوى 6997 نقطة.
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وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.95% إلى مستوى 9826 نقطة، وسجل مؤشر EGX30 Capped صعوداً بنسبة 0.98% عند مستوى 35006 نقطة.
توقع مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى مستوى 29500 نقطة، وفى حالة تخطيه سيختبر مستوى المقاومة التالى عند 30200 نقطة، ناصحًا المستثمرين بالابتعاد عن التعامل بالهامش.
وأوضح أن المؤشر مازال فى اتجاه صاعد رغم الحركات التصحيحية التى شهدها خلال الجلسات الأخيرة نتيجة عمليات جنى الأرباح، مشيرًا إلى أن المؤشر سيحاول تخطى قمته التاريخية عند 30500 نقطة.
شهد السوق قيم تداولات 6.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 178 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 207 شركات مقيدة، ارتفع فى ختام الجلسة 104 أسهم وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا“أكرو مصر” بنسبة 16.05%، و”جهينة” بنسبة 13.5%.
ناشى: البتروكيماويات تمثل فرصًا واعدة بالجلسات المقبلة
ورجح أحمد ناشى، رئيس قطاع التحليل الفنى بشركة سى اف اى لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 مستوى مقاومة عند 29200 نقطة فى حالة استقراره أعلى 28500 نقطة.
ونصح المستثمرين بالشراء فى الأسهم التى لم تشهد تحركات خلال الفترة الماضية وتتحرك فى مناطق هامة حاليًا، وخاصة قطاع البتروكيماويات الذى شارف على الانتهاء من الحركة التصحيحية، والابتعاد عن قطاع العقارات والذى شهد تضخم فى الأسعار خلال الجلسات الأخيرة.
فيما تراجعت أسعار 49 سهمًا، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“ثمار” بنحو 8.51%، وسهم“ممفيس” بنحو 5.68%، فيما لم تتغير أسعار 54سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2 تريليون جنيه.
واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 114 مليون جنيه و493 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 5.15% و4.49%، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 606 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 90.36%.
وسجل الأفراد 66.52% من التعاملات، حيث سجل المصريون والعرب صافى بيع بقيمة 111.5 مليون جنيه و26.5 مليون جنيه، كما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 18.6 مليون جنيه.
فيما سجلت المؤسسات 33.47% من التعاملات، حيث سجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى شراء بقيمة 140 مليون جنيه و511 مليون جنيه، بينما اتجهت المؤسسات المحلية إلى البيع بقيمة 495 مليون جنيه.
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